Erstürmung des Rathauses in Corona-Zeiten

Selbst wenn Bürgermeister Arman Aigner vielleicht insgeheim darauf hoffte, dieses Jahr „ungeschoren“ davonzukommen, hatte er sich in dieser Hinsicht jedenfalls gründlich verschätzt. Am Hochtag der Fasnet machte sich Zunftmeister Christian Eisele allein auf, um die dienstliche Residenz des Schultes zu „entern“. Ohne Verbarrikadierungsversuche oder Ähnliches gelangte er ungehindert auf normalem Wege hinein und enthob Arman Aigner ohne Widerstreben bis Fasnetsdienstag seines Amtes. Sodann hisste Christian Eisele in dessen Beisein auf dem Balkon des Rathauses die Streibemahderfahne und unterstrich damit die vollzogene Machtübernahme in Eriskirch.