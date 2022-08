Erstes Treffen nach der langen Coronapause

Nach langer Coronapause hat sich die Freie Wählervereinigung Eriskirch endlich wieder im Bürgerhaus „Alte Schule“ versammelt. Im Gegensatz zu anderen Vereinen haben die Freien Wähler die Einschränkungen durch die Pandemie gut überstanden und bei den Mitgliedern erfreulicherweise sogar noch zugelegt, heißt es in einem Pressebericht. Bei den Wahlen gab es im Vorstand einige Veränderungen.

Der 1. Vorsitzende Uli Baur hielt unter anderem Rückschau auf den nach coronabedingter (Zwangs-)Pause für die Veranstaltergemeinschaft von FWV, TSV und Kulturfreunden erneut sehr erfolgreichen Riedlauf am 15. Mai. Zum ersten Mal kam dabei die eigene Zeitmessanlage zum Einsatz

„Das Leben nach Corona geht wieder los“, bemerkte Baur, als er den Wiederbeginn der vielseitigen Vereinsaktivitäten ankündigte.

Die Kassenberichte der Jahre 2019 bis 2021 stellte Kassierer Dietmar Frey vor und bekam von Kassenprüfer Alois Büchele die einwandfreie Führung der Finanzgeschäfte attestiert. Ohne Gegenstimmen wurden Frey und der komplette Vorstand enlastet.

Bei den Neuwahlen wurden Uli Baur und Brigitte Füßinger für zwei weitere Jahre als 1. Vorsitzender bzw. 2. Vorsitzende bestätigt. Marc Hemmer übernimmt auch weiterhin das Amt des Pressewarts. Neu im Amt für zwei Jahre sind Alois Büchele als Kassierer und Hannes Walzer als Internetbeauftragter. Die bisherigen Ressortleiter Dietmar Frey und Simon Wachter verzichteten aus privaten Gründen auf eine erneute Kandidatur. Karin Uhr und Christian Schmidt heißen die neuen Kassenprüfer für die nächsten zwei Jahre.

Gemeinderätin Cornelia Elflein sprach die Sanierung der Boulebahn auf der „Neuen Mitte“ an, die von zahlreichen Boulebegeisterten, hauptsächlich im Ruhestand, genutzt wird und im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts zur Belebung des Platzes beitragen soll. Weiter erwähnte sie den Wunsch von Jugendlichen aus der Gemeinde nach einer Bikebahn. Die Freien Wähler wollen nun versuchen, Jung und Alt in einer Projektgruppe für beides zusammenzubringen, was zur Förderung des gegenseitigen und generationenübergreifenden Verständnisses sicherlich einen wertvollen Beitrag leisten dürfte. Weitere Infos unter www.fwv-eriskirch.de, www.facebook.com/fwveriskirch und auf Instagram.