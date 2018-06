Eriskirchs Basketballer starten in Oberliga

Die Basketballer des Regionalwerks Eagles Eriskirch haben an am Sonntag, 27. September, ihr erstes Auswärtsspiel in der Oberliga gegen BG Illertal. Bereits kurz nach dem Aufstieg in die höchste Spielklasse Württembergs ging es in Eriskirch sofort wieder los mit der Vorbereitung.

Alle Spieler der Aufstiegsmannschaft sagten laut Vereinsvorschau zu, auch in der Oberliga dabei zu sein. Und einige Spieler aus dem Umkreis zeigten Interesse, sich den Eagles anzuschließen. So konnte man fünf Neuzugänge begrüßen, doch die Freude währte nicht lange: Gleich zwei von ihnen verletzten sich so schwer, dass sie aller Voraussicht nach in der Hinrunde nicht spielen können. Zudem gesellten sich zwei Spielerabgänge hinzu. So fanden sich gerade mal sieben einsatzfähige Spieler zum ersten Training nach den Sommerferien ein.

Doch die Basketballer des TSV Eriskirch steckten den Kopf nicht in den Sand und trainierten hart für ihr Ziel „Klassenerhalt“. Doch als wäre das nicht alles schon genug, müssen die Eagles auch noch für mindestens zwei Monate auf ihren Trainer Spitale verzichten, der sich einer Bandscheiben-OP unterziehen musste. Dennoch gibt sich dieser optimistisch: „Meine Jungs schaffen das. Außerdem habe ich vollstes Vertrauen in Holger Zick und Zoltan Mezö, die mich in dieser Zeit vertreten werden.“

Der Eagles-Kader

Abgänge: Testa André (Söflingen), Nikolic Sasa (Ziel unbekannt )

Zugänge: Emir Aljosevic, Kevin Savic (verletzt, beide Ravensburg), Tom Rado (verletzt, Schwenningen), Marsel Sibinovic (Kirchheim)

Geblieben: Denis und Damir Smailagic, Nino Spitale, Dominik Fischer, Damir Kovacevic.