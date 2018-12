Eriskircher Weihnachtsmarkt: Ein Fest kurz vor dem Fest

Dichte Wolken, zeitweise Regen, ein strammer Wind vor allem am Samstagnachmittag und stets der Blick nach oben: Die zwölfte Auflage des Eriskircher Weihnachtsmarktes auf dem Platz der „Neuen Mitte“ war am Wochenende trotz nicht immer einfacher Wetterbedingungen ein Erfolg. Viele Bürger und Gäste strömten bereits zur Eröffnung herbei, um nichts von dem beliebten, vorweihnachtlichen Treiben zu verpassen.

Das historisch anmutende Kinderkarussell, lecker duftende Mandeln, heiß dampfende Dinnete, süße Waffeln, wohlschmeckender Glühwein, Ponyreiten oder auch die beliebte Tombola: Der Eriskircher Weihnachtsmarktes hatte einmal mehr für die zahlreichen großen und kleinen Besucher allerlei zu bieten. Auch wenn das Wetter anstatt mit Schneeflocken mit zeitweise starkem Wind, Regen und eher milden Temperaturen die kleine, aber feine vorweihnachtliche Veranstaltung begleitete, genossen die vielen Besucher einige schöne, gesellige und besinnliche Stunden.

Bürgermeister Arman Aigner sprach von einem Weihnachtsmarkt, der zwar eher überschaubar, dafür umso familiärer sei: „Lassen Sie sich von unseren Vereinen an den Ständen verwöhnen, kommen Sie vom vorweihnachtlichen Stress runter, nehmen Sie sich die Zeit, um nette Gespräche zu führen oder lassen Sie sich einfach treiben von der adventlichen Stimmung, die durch das Bläserensemble der Musikkapelle und den Chören so schön umrahmt wird. Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr Erlöse aus dem Verkauf der Stände in soziale Projekte fließen. Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes und friedvolles Fest und einen guten und gesunden Rutsch in das neue Jahr. Hiermit eröffne ich nun offiziell den Eriskircher Weihnachtsmarkt“, sagte der Bürgermeister, bevor der Kinderchor Mariabrunn die Besucher mit adventlichen Weisen zum Singen einlud, die Musikkapelle aufspielte und die Gäste an einem der 14 Verkaufsständen noch das ein oder andere Geschenk für ihre Lieben suchten.

Direkt vor dem Fest

„Ohne Euch wäre dieser Weihnachtsmarkt nicht umzusetzen. Auch den Sponsoren, die das kostenlose Karussellfahren für die Jüngsten ermöglichen, sowie den Spendern für die große Tombola gilt unser Dank“, sagte Patrick Buhmann von den TSV-Fußballern und bedankte sich im Namen des Organisationsteams bei allen, die so fleißig im Vorfeld gearbeitet haben.

„Wir sind aus dem Argental nach Eriskirch gekommen und besuchen Freunde. Schön ist, dass der Weihnachtsmarkt tatsächlich nur zwei Tage dauert, direkt von dem Weihnachtsfest stattfindet und nicht bereits Wochen zuvor“, meinte Friedhelm Müller, nachdem er fünf Tombola-Lose gekauft und sich eine leckere Dinnete samt Punsch gegönnt hatte.