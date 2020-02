Eriskircher tingeln in Scharen zu Aigners Machtenthebung

Bei herrlichem Vorfrühlingswetter zog es die Eriskircher Bevölkerung und befreundete Narrenzünfte am Gumpigen Donnerstag in Scharen auf den Rathausplatz. Auch wenn sich Bürgermeister Arman Aigner mit dem Verbarrikadieren noch so bemühte, seinen „Rathaus-Saloon“ nahmen die Streibemahder mit musikalischer Unterstützung der Lumpenkapelle Eriskirch im Nu ein und die sich darin befindliche illustre Gesellschaft gefangen. Im verbalen Schlagabtausch hielt Zunftmeister Christian Eisele Arman Aigner unter anderem die deutliche Kostensteigerung der Festhalle vor, forderte einen neuen Spielplatz für Schussenreute und regte die Einführung eines eigenen Eriskircher Autokennzeichens an. Angesichts der närrischen Übermacht musste sich Arman Aigner letztlich geschlagen geben. Als Zeichen der Machtübernahme in der Gemeinde stellten die Streibemahder, die Lumpenkapelle und die Mariabrunner Schussenhexen mit geballter Manpower unter lautstarkem Beifall der Gäste und den Klängen der Musikkapelle Eriskirch den bunt geschmückten Narrenbaum auf.