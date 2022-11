Eriskircher Springreiter erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch im Jahr 2022 war der 66 jährige Springreiter Peter Hutter aus Eriskirch-Schussenreute mit seiner selbst ausgebildeten 9 jährigen Holsteinerstute Cocada di Coco auf diversen Turnieren in der Region erfolgreich unterwegs.

So ersprang er regelmäßig vordere Platzierungen auf den Turnierplätzen in Bad Schussenried, Weingarten, Rot an der Rot, Kisslegg , Bad Wurzach-Hauerz und In Tettnang-Krumbach.

Im Rahmen einer Turnierserie im Oberland wurden zu dem auch bereits zum 7. mal die Ü50 Meisterschaften im Bereich Oberschwaben/Biberach ausgetragen.

Geritten wurden 4 Qualifikationen, das Finale fand Mitte September dann in Tettnang-Krumbach statt. Nachdem er 2021 diese Meisterschaft gewinnen konnte, reichte es dieses Jahr bei starker Konkurrenz nach konstanten Leistungen zum verdienten 3. Platz.