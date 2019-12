Eriskircher Senioren singen Weihnachtslieder

Im voll besetzten Feuerwehrhaus haben vor Kurzem mehr als 260 Senioren Advent gefeiert. In seiner Begrüßung bedankte sich Bürgermeister Arman Aigner bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr ebenso, wie bei den vielen ehrenamtlichen Helfern sowie den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, die die traditionelle und bei der Generation 60 plus so sehr beliebte Veranstaltung toll organisiert hätten. „Genießen Sie die vorweihnachtliche und besinnliche Zeit und lassen Sie uns nun gemeinsam mit unserem großartigen Männerchor Weihnachtslieder singen“, so Aigner, bevor die „Betznauer Boy Group“ ihr musikalisches Stelldichein gab, Pastoralreferentin Stefanie Teufel Worte zum Advent sagte und der Kinderchor der Kindergärten die Besucher mit ihren Liedern erfreute. Foto: ah