Die Arbeiten am 1000-Kühe-Stall in Ostrach-Hahnennest können weitergehen. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat im Rahmen eines einstweiligen Rechtsschutzverfahrens einen Baustopp für den 1000-Kühe-Stall in Ostrach-Hahnennest abgelehnt. Ein darauf gerichteter Eilantrag des BUND bleibt damit erfolglos.

Stall für 1000 Kühe und 80 Kälber Das Vorhaben von vier Landwirtsfamilien des Energieparks Hahnennest, einen Stall für 1000 Kühe und 80 Kälber zu errichten, beschäftigt seit rund fünf Jahren Gegner und Behörden.