Eriskircher Reiter ist erfolgreich

Peter Hutter aus Eriskirch-Schussenreute blickt auch in seinem 46. Turnierjahr auf eine erfolgreiche Turniersaison zurück. Vordere Platzierungen erreichte er laut Vereinsbericht im Springen in Leutkirch, Aach-Linz, Bad-Schussenried, Tettnang, Baindt, Reichenbach an der Fils und in Krumbach.

2018 wurde bereits zum dritten Mal der Oldie-Rider-Cup (Ü50) der Region Oberschwaben/Biberach ausgetragen. Startberechtigt sind hier nur Reiter über 50 Jahre aus den Pferdesportkreisen Oberschwaben/Biberach. Über die Qualifikationen in Bad-Schussenried/Fronhofen und Tettnang wurde in Krumbach das Finale ausgetragen. Dank konstanter Leistungen wurde Peter Hutter hier Zweiter und somit Vizemeister der Region.

Diese Erfolge verdankt er alle seinem 18-jährigen Holsteiner Wallach Calido di Coco, der dieses Jahr seine 15. Turniersaison hatte und nach 180 Platzierungen im A bis M Springbereich mit seinem Reiter nun in den wohlverdienten Ruhestand gehen und in Schussenreute seinen Lebensabend mit Weidegang genießen darf.