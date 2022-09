Eriskircher Pfarrerin Reinhild Neveling in den Ruhestand verabschiedet

Ein Herzensanliegen war es für Pfarrerin Reinhild Neveling, ihren Abschied von der Gemeinde Langenargen-Eriskirch im Rahmen eines Familiengottesdienstes zu feiern. Zwar schien es anfangs noch zu gewagt, den Gottesdienst wie geplant auf der Kirchwiese in Schlatt zu feiern, sodass lieber in die Kreuzkirche eingezogen und der Ton für die, die keinen Platz mehr fanden, auch ins Treppenhaus und vor die Kirche übertragen wurde. Doch danach luden freundliche Sonnenstrahlen dazu ein, die Grußworte im Freien zu sprechen.

Die Pfarrerin begrüßte es, dass ihr Abschied mit dem Erntedankfest zusammenfiel, denn mit Dank blickte sie auch zurück auf ihre Zeit als Pfarrerin in Eriskirch. „Vor genau zwanzig Jahren wurde ich hier als erste ständige Pfarrerin investiert – keiner konnte damals ahnen, dass ich auch die Letzte sein werde.“

So wie die Kinder ihre Körbchen mit Erntegaben zum Altar brachten, hatte auch Pfarrerin Neveling Erntegaben mitgebracht: Ein großer Strauß mit Weizen- und Hafer-Ähren stand auf dem Altar und jeder Besucher bekam eine kleine Ähre. Jedes Samenkorn stehe für Gründe zu danken, sagte sie und plädierte in ihrer Predigt für Dankbarkeit als Grundhaltung: „Durch Danken kommt Neues ins Leben hinein, kommt Glanz ins Leben. Mehr zu danken als zu klagen sei das Ziel. Gerade in den Krisen unserer Zeit hätten wir eine andere Blickrichtung nötig: Wir müssten Gott neu in den Blick bekommen, müssten wieder anfangen zu staunen und uns zu freuen wie die Kinder. Wir müssten uns Zeit nehmen, um den Reichtum entdecken, den Gott schenkt. Mit dem Lied „Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir und über dir“ hatte die Kirchenband zum Thema hingeführt. Dieses Gottvertrauen hat Pfarrerin Neveling immer ausgestrahlt, diesen Blick der Dankbarkeit und der Liebe hat sie immer bewiesen und die Herzen ihrer Gemeinde gewonnen.

Zusammen mit ihrem Mann Dr. Martin Neveling stand sie dann am Altar, als Dekan Martin Hauff sie mit Dank für ihre Treue und Liebe zur feierlichen Entpflichtung aus dem aktiven Dienst rief. Ordinierte Pfarrerin bleibe sie und dürfe auch weiterhin alle kirchlichen Handlungen vollziehen, aber von ihren Pflichten sei sie frei und dürfe ihren Ruhestand genießen. In seiner erst kurzen Amtszeit sei ihm Reinhild Neveling als leidenschaftliche, aktive, ökumenisch engagierte Gemeindepfarrerin begegnet, unterwegs für die Gemeinde wie für ihre Familie: „Vieles geschieht im Verborgenen – Sie dürfen nun die Ernte einfahren.“

Nach dem Vaterunser sangen der Kirchenchor unter Andrea Grözinger und die Gemeinde mit ihr das „Großer Gott, wir loben dich“, nach dem Segen spielte zum Abschluss noch einmal die Kirchenband. Draußen auf der Wiese durfte sich Pfarrerin Neveling freuen über die Grußworte von Dekan Martin Hauff, den Kollegen Pfarrer Matthias Eidt von Langenargen und Ulrich Adt von Kressbronn und über den Segen von Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner aus Tettnang. Grußworte überbrachten auch der katholische Kollege Armin Noppenberger, der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Seegemeinden, Bürgermeister Arman Aigner, Lena Hopfe und Jugendliche der Gemeinde. Nach einem letzten Grußwort der Kirchengemeinderatsvorsitzenden Ines Krieger dankte Pfarrerin Neveling herzlich für all die ihr entgegengebrachte Wertschätzung.