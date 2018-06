Eriskircher Feuerwehr übt in der Irisschule

Viele Schaulustige haben eine großangelegte Jahresübung mit 80 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen der Feuerwehren aus Eriskirch, Kressbronn, Langenargen sowie Kräften der Schnelleinsatzgruppe (SEG) verfolgt. Das Szenario, von dem die Helfer ausgehen mussten, war eine schwere Rauchentwicklung im Bereich der Mensa während des Schulbetriebes.

„Eigens für dieses Spektakel hatten sich im Vorfeld 70 Kinder freiwillig gemeldet, um als Statisten zu wirken. Das Ganze war spannend, lehrreich und ein toller Erfolg für uns alle“, berichtete Susanne Biermann, Rektorin der Irisschule. Was war geschehen? Kurz nach 18 Uhr am Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr in Eriskirch über die Leitstelle des Landratsamt Bodenseekreis zu einem sogenannten F2-Alarm an die Irisschule nach Eriskirch-Maria-brunn gerufen. In der Küche der neuen Mensa sei eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden, wobei sich zu diesem Zeitpunkt mehr als 70 Schüler im Gebäudekomplex aufhielten. Kurz nachdem der Alarm der hauseigenen Brandmeldeanlage losgegangen war, wurden die Grundschüler von ihren Lehrern ruhig und geordnet evakuiert, an einen sicheren Platz geführt und auf Vollzähligkeit überprüft. Wenige Minuten später traf Einsatzleiter Klaus Hiller ein, der gemeinsam mit seinem Stab die aktuelle Lage besprach und eine erste Lagemeldung herausgabt.

„Durch die starke Rauchentwicklung werden wir Trupps mit schwerem Atemgerät einsetzen. Zudem befindet sich eine Person im oberen Stockwerk, die wir mit der Drehleiter in Sicherheit bringen müssen“, hieß es seitens der Führungsriege, während weitere Kräfte und Fahrzeuge des interkommunalen Verbunds, darunter die Schnelleinsatzgruppe sowie besagte Drehleiter aus Kressbronn samt DRK und Johannitern, eintrafen.

Alles unter Kontrolle

Um die Lage abzusichern und die Situation effektiv bekämpfen zu können, richteten die Kameraden von mehreren Seiten aus Abschnitte ein, von denen die Kräfte in die Schule eindrangen und die vermissten Personen retteten. Peter Schörkhuber, stellvertretender Kreisbrandmeister, erklärte: „Die einzelnen Einheiten arbeiten sehr gut zusammen, Einsatzleiter Klaus Hiller trifft meinen Beobachtungen zu folge die richtigen taktischen Entscheidungen, die bislang sehr gut umgesetzt werden.“

Etwa 30 Minuten nach der Alarmierung vermeldete die Einsatzleitung: „Übung beendet, alle Personen sind in Sicherheit, die Situation ist unter Kontrolle.“ Laut Reinhold Petzi sei das Programm ruhig und koordiniert abgelaufen, man habe die Lage zu jederzeit im Griff gehabt: „Für uns alle war dieser Einsatz eine große Herausforderung, die aber mit den vielen Partnerorganisationen bestens abgehalten werden konnte“, bemerkte der Kommandant in seinem Fazit.

Auch Peter Schörkhuber zeigte sich am Ende voll des Lobes: „Das gesamte Szenario wurde aus meiner Sicht sehr geordnet und souverän abgearbeitet. Besonders hervorzuheben ist der Umstand, dass Schulleitung und Schüler an der Übung beteiligt waren, was das Szenario sehr realistisch erschienen ließ. Ebenfalls sehr positiv bewerte ich die Tatsache, dass sich die Feuerwehr Eriskirch mit dem Objekt im Vorfeld beschäftigt und wichtige Haltepunkte sowie taktische Vorgehensweisen definiert hat. Dass diese Vorbereitungen besonders für den realen Einsatz wichtig und zielführend sind, konnte eindrucksvoll aufgezeigt und belegt werden.“

Bürgermeister Markus Spieth stellte schließlich fest: „Es hat sich gezeigt, dass alle Schüler schnellstens gerettet werden konnten und die Schule eine sehr gute Brandsicherheit gewährleistet. Wir wissen uns bei unserer Feuerwehr in guten Händen.“