Eriskircher Bürgermeister: „Ich muss mir selbst treu bleiben“

Die Sommertage sind gezählt, Hitzeperiode wird es wohl keine mehr geben. Was allerdings nicht heißt, dass in der Kommunalpolitik keine heißen Themen anstehen. Im Gegenteil. Bürgermeister Arman Aigner spricht im Sommerinterview mit Tanja Poimer darüber, weshalb er nach der Kreistagswahl die CDU enttäuschte, in wie fern es in Eriskirch langsam eng wird und warum im Gewerbegebiet Lehen gleich zwei XXL-Garagenparks entstehen.

Die Kommunalwahl im Mai hat viele neue Gemeinderäte hervorgebracht. Wie lässt sich die Zusammenarbeit Ihrer Meinung nach an?

Schön ist, dass sich so viele Kandidaten bereit erklärt haben, für ein Amt zu kandidieren, das eine Menge Zeit in Anspruch nimmt. Von 14 Gemeinderäten sind sieben neu, was bedeutet, das Gremium muss erst einmal zusammenfinden. Dazu kommt, dass die Freien Wähler jetzt acht Sitze haben und die CDU nur noch sechs. Ein Neuanfang bietet aber auch eine Riesenchance, denn die neuen Köpfe bringen neue Ideen mit. Auch wenn sich irgendwann ein Stück weit Ernüchterung einstellen wird, weil nicht alles umzusetzen ist, was sich Einzelne vorstellen. Deswegen sollte jedoch niemand seine Grundeinstellung aufgeben.

Sie haben es bereits erwähnt: Das Patt der vorangegangenen Legislaturperiode ist beendet, die Freien Wähler haben zwei Sitze mehr als die CDU. Was bedeutet die Kräfteverschiebung?

Die Arbeit im Gemeinderat erfordert in Zukunft mehr Disziplin. Denn jetzt hat eine Fraktion die absolute Mehrheit und könnte regelmäßig durchmarschieren. Was aber nicht Sinn der Sache ist, da es im Gemeinderat um Sachthemen geht und um einzelne Meinungen. Einen Fraktionszwang gibt es nicht. Wir brauchen sachgerechte Diskussionen, und es liegt auch an mir als Vorsitzenden des Gemeinderates das hinzubekommen.

Sie selbst sind über die Eriskircher Liste in den Kreistag gewählt worden. Die Erwartung war, dass Sie sich wie Ihr Vorgänger, Markus Spieth, der CDU-Fraktion anschließen würden. Sie haben sich aber für die Freien Wähler entschieden. Warum?

Ich bin parteilos. Ich habe mich schon immer an Sachthemen orientiert und nicht an einem Parteibuch. Als Einzelkämpfer im Kreistag aufzutreten, macht allerdings keinen Sinn, weshalb es für mich gesetzt war, dass ich mich einer Fraktion anschließe. Wären die Kräfteverhältnisse so geblieben wie in der vorherigen Legislaturperiode, hätte ich mich vermutlich für die CDU entschieden. Die Kommunalwahl hat jedoch bei uns in der Gemeinde eine deutliche Verschiebung gebracht, weshalb ich mich nach langer Abwägung dem Wählerwillen verpflichtet und mich der Fraktion der Freien Wähler angeschlossen habe. Was nichts daran ändert, dass ich vorrangig die Interessen der Eriskircher Liste und des östlichen Bodenseekreises vertrete.

Wie groß war die Enttäuschung bei der CDU?

Die Enttäuschung war sehr groß, was ich auch nachvollziehen kann. Aber ich muss mir selbst treu bleiben und konnte mich aufgrund des Wahlergebnisses nicht anders entscheiden.

Ein ganz anderes Thema: Im Strandbad hat Ende Juli mit einiger Verspätung das Restaurant „Riedperle am See“ aufgemacht. Warum hat der Umbau zu einem Lokal, das in Zukunft ganzjährig geöffnet hat, so lange gedauert?

Der ursprüngliche Plan war, dass wir zu Saisonbeginn im Mai öffnen. Dann hat sich aber schnell abgezeichnet, dass sich das Ganze verschiebt. Dafür gibt es mehrere Gründe, unter anderem war es nicht ganz einfach, die Handwerker herzubekommen. Letztendlich haben wir doch einige Gewerke angefasst. Unter anderem haben wir eine Heizungsanlage und neue Toiletten eingebaut, der Boden wurde ausgetauscht, die alte kantinenartige Küche komplett entfernt und eine neue mit Theke für die Getränkeausgabe eingebaut. Außerdem hatten wir ein paar Koordinationsprobleme, weil der Betreiber einige Gewerke selbst übernommen hat. In der Außenansicht ist das oft nicht zu verstehen. Mir war jedoch wichtig, dass am Ende das Ergebnis stimmt, und das tut es. Immerhin haben wir dafür einen hohen sechsstelligen Betrag in die Hand genommen. Der Wirt betreibt übrigens bereits die Restaurants Credo und Otto Lilienthal im Competence Park in Friedrichshafen, und die „Riedperle“ kann auch für Veranstaltungen gemietet werden.

Und was macht die Sanierung beziehungsweise der Neubau der Festhalle? Stimmen Zeit- und Kostenplan noch?

Was die Kosten angeht, haben wir aktuell 65 Prozent der Gewerke vergeben und liegen im Plan. Das ist zum momentanen Zeitpunkt und angesichts der vollen Auftragsbücher der Handwerker fast schon erstaunlich. Üblich sind derzeit Kostensteigerungen in Höhe von zehn bis 15 Prozent. In Sachen Zeit sind wir ebenfalls gut dabei, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass der Rohbau schnell stand. Folge war, dass auf der Baustelle eine Weile vordergründig nichts passierte, die Planer im Hintergrund haben aber natürlich weiter gearbeitet. Auch unser Ortsbauamt ist mit dem Projekt und beispielsweise Ausschreibungen, die in dieser Größenordnung europaweit erfolgen müssen, intensiv beschäftigt. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass der Umbau nach den Ferien im September 2020 abgeschlossen ist.

Die neue Festhalle mit integriertem Kindergarten kostet neun Millionen Euro und ist das größte Projekt, das Eriskirch je gestemmt hat. Was bedeutet das finanziell, kann sich die Gemeinde sonst nichts mehr leisten?

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen, sprich: Doppik, werden vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit in der Bilanz Erträge und Abschreibungen gegenübergestellt. Das heißt, jede neue Belastung, sei es konsumtiv oder investiv, schlägt sich im Ergebnishaushalt nieder. Wir haben die Einnahmen, die wir haben, Gewerbegebiete sind in Eriskirch keine in Aussicht, unsere Spielräume sind diesbezüglich eng. Es ist nicht so, dass wir arm sind, doch wir müssen auf dem Boden der Tatsachen bleiben und jede Investition auf ihre Notwendigkeit hin genau prüfen. Ab 2020 ist die Doppik verpflichtend für alle Kommunen, wir haben sie bereits seit 2017 und kommen zu Rande. Ein Projekt, das wegen unserer finanziellen Lage noch lange nicht so weit ist, wie ich es gerne hätte, ist zum Beispiel der Breitbandausbau. Mittelfristig wird es eine Lösung geben müssen. Den ersten Schritt haben wir mit dem Aufbau des Zweckverbandes Breitband Bodensee getan, indem wir den Ausbau gemeinsam vorantreiben können. Mein Ziel ist es weiterhin, dass wirklich jedes Haus mittels Glasfaser angeschlossen ist – egal ob in Schlatt im Zentrum oder in Unterbaumgarten.

Den neuen Kindergarten braucht Eriskirch dringend. Wie geht es dem Nachwuchs der übergangsweise in Containern betreut wird?

Es ist eine Notlösung, aber eine sehr gute. Die Container kommen auch wieder weg, damit der Außenbereich des Kindergartens St. Maria wieder nutzbar ist. Mit der neuen Einrichtung in und an der Festhalle haben wir dann genug Platz, um alle Kinder unterzubringen.

Friedrichshafen hat im August mit Nachrichten von sich reden gemacht, die Eriskirch kennt: Badeverbot, weil verschmutztes Wasser in den See gelaufen ist. Wie sind Ihre Werte in diesem Sommer?

Unsere Wasserqualität ist sehr gut. Wir hatten 2016 dieses eine Jahr, in dem Baden im See verboten war, seitdem ist jedoch viel passiert. Unter anderem macht sich ein modifiziertes Regenüberlauf-Management des Klärwassers bezahlt, das verhindert, dass Wasser aus der Kläranlage über die Schussen ungeklärt in den Bodensee fließt. Demnächst geht außerdem die vierte Stufe in Betrieb, die beispielsweise dafür sorgt, dass unsere Kläranlage mehr Wasser gründlicher reinigen kann.

Apropos: Die neue Reinigungsstufe, die sogenannte Ozonungsanlage, kostet 5,4 Millionen Euro, wovon das Land 1,1 Millionen übernimmt, den Restbetrag bezahlt der Abwasserverband Unteres Schussental. Was kann sie?

Die Anlage beseitigt in einem chemischen Prozess Mikroverunreinigungen zum Beispiel durch Medikamente. Auch kleinste Plastikteilchen werden entfernt, so dass wirklich nichts mehr übrig bleibt. Eine teure Methode, die für den Bodensee als Trinkwasserspeicher allerdings sehr wichtig ist.

Die Kläranlage ist überaus modern. Wie sieht es mit dem Rest der Infrastruktur in Eriskirch aus?

Es lässt sich in Eriskirch sehr gut leben. Die Gemeinde zählt knapp 5000 Einwohner, und wir haben unter anderem ein großes Einkaufszentrum, daneben ist ein Discounter und in Schlatt gibt es einen weiteren. Nicht zu vergessen den Getränkemarkt in Mariabrunn, der umgebaut hat und mittlerweile auch Lebensmittel aus der Region anbietet. Zu unserem großen Glück haben wir einen jungen Arzt, der die Praxis im Ärztehaus übernommen hat. Es gibt ein Strandbad, Kindergärten, eine Grundschule, ein Pflegeheim, die Festhalle, die in Zukunft viele Möglichkeiten bietet, eine Sporthalle und einen sehr aktiven Sportverein. Wir sind sehr gut aufgestellt.

Mangelware ist am ganzen Bodensee bezahlbarer Wohnraum. In Eriskirch war der Markt bislang nicht ganz so leer gefegt, wie sieht es jetzt aus?

Es ist attraktiv bei uns am See, und Zuzug und Flächenverbrauch sind eine große Herausforderung. Kurz gesagt: Wir können nicht so wie in den vergangenen 100 Jahren weitermachen, neuer Wohnraum wird über Nachverdichtung geschaffen werden müssen. Als direkter Nachbar der Stadt Friedrichshafen, die viele Arbeitsplätze bietet, ist Eriskirch als Wohnort sehr beliebt. Wir haben nicht die Uferpromenade wie andere Gemeinden und sind nicht die erste Wahl für Menschen, die ihren Lebensabend am See verbringen möchten und das Geld dafür haben, wir waren aber bislang noch eine preisliche Alternative. Aber auch bei uns wird es langsam immer enger und auch bei uns steigen die Preise. Wir können allerdings niemandem vorschreiben, dass er sein Hab und Gut günstiger verkauft.

Was bringt der Flächennutzungsplan, wenn er denn kommt?

Die Fortschreibung wird uns wenige Möglichkeiten bieten, weil wir am Bodensee auf Eigenentwicklung beschränkt sind. Flächen wie zum Beispiel in der Marienstraße, auf denen etwas möglich wäre, gehören uns nicht. Wir werden diese aber sicher nicht frei geben, und die Gemeinde schaut zu, wie Grundstücke zu astronomischen Preisen veräußert werden. Wir nehmen zu den Eigentümern dieser üblicherweise landwirtschaftlichen Flächen noch Kontakt auf, diese Gespräche müssen jedoch von Vernunft geprägt sein. Ob wir außerdem versuchen, bereits bestehende Wohngebiete zu erweitern, wird Thema im neuen Gemeinderat sein. Eine Frage dabei ist, wo kommen wir zu welchen Bedingungen in den Grundbesitz.

Was passiert mit dem Grundstück in der Greuther Straße neben dem Lebensmittel-Discounter?

Ein Bauträger hat dort vier Häuser in einem ersten Bauabschnitt gebaut und ist dann insolvent gegangen. Der andere Teil der Fläche war noch im Eigentum der Gemeinde und wurde nach einer Entscheidung des Gemeinderates an IBG Ostermann verkauft. Die Firma aus Friedrichshafen ist jetzt dabei, zwei weitere Gebäude zu planen, die in der Kubatur ähnlich sind, im Detail aber doch anders aussehen. Baubeginn wird vermutlich noch in diesem Jahr sein. Damit zusammen hängt ein Zebrastreifen, der im Bereich des Lebensmittelmarktes über die Straße führen soll, der jedoch in der Baustellenausfahrt liegt und deshalb erst eingerichtet wird, wenn die Häuser fertig sind. Was deshalb auch noch fehlt, ist an einer Straßenseite eine Baumallee.

Und in Sachen Gewerbe? Im Lehen entstehen gleich zwei XXL-Garagenparks. Was bringt das?

Sicher wundert sich der ein oder andere Bürger, warum Eriskirch im Lehen teilweise zu einem Garagenpark wird. Wir haben jedoch relativ wenig Handhabe, der Grund gehört uns nicht. Auf einen Teil, der verkauft wurde, kam das Außenlager eines Möbel-Discounters hin. Natürlich wäre es schöner, es hätte sich ein Betrieb mit vielen Arbeitsplätzen niedergelassen, doch das können wir uns nicht aussuchen. Gleiches gilt für die Garagenparks, die rein zufällig zur selben Zeit und unabhängig voneinander entstehen. Ich habe noch versucht, zu vermitteln, aber keiner der Bauherren wollte von seinem Plan abrücken. Wir als Gemeinde haben leider wenig davon außer den Flächenverbrauch. Meine Hoffnung: Vielleicht kauft oder mietet sich ein Gewerbebetrieb ein.

Anfang August waren Sie beim Spatenstich für eine Lagerhalle der Narrenzunft Streibemahder dabei. Ein Problem, das zur Sprache kam: Das Gelände an der Bahnlinie ist belastet. Was sind die Folgen?

Auf dem Gelände sind Proben genommen worden, nach der Auswertung wird sich zeigen, mit was und wie stark das Gelände belastet ist. Eine Spezialfirma unterstützt den Verein tatkräftig, der ohnehin schon einen enormen finanziellen Aufwand betreibt, um die Lagerhalle zu bauen. Begleitet wird das Ganze außerdem vom Landratsamt, belastetes Material muss zum Beispiel dann auch fachgerecht entsorgt werden. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass die Belastung außerordentlich groß ist. Schließlich haben wir nebenan die Flüchtlingsunterkünfte gebaut und dabei gab es keine Probleme.

Welche Themen beschäftigen die Gemeinde nach der Sommerpause?

Die Weiterentwicklung der Festhalle bis zur Fertigstellung wird uns intensiv beschäftigen. Dann wird das Thema Breitband spannend, wenn der Zweckverband gegründet ist und die Arbeit aufnimmt. Wie bereits erwähnt ebenfalls auf der Agenda die Frage: Wollen wir versuchen, ein Baugebiet zu erweitern, wenn ja wo? Die bauliche Entwicklung beschäftigt uns generell, und der Gemeinderat wird immer wieder Nachverdichtung beraten müssen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir keine großen Entwicklungsmöglichkeiten mehr haben.

Und was wünschen Sie den Eriskirchern für den hoffentlich schönen Altweibersommer?

Dass die letzten Sommertage nicht ins Wasser fallen, eine gute Zeit und viel Gesundheit.