Eriskirch erwirtschaftet moderaten Überschuss

Einvernehmlich hat der Eriskircher Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag den Entwurf zur Haushaltsatzung samt Haushaltsplan 2019 zur Kenntnis genommen. Das Ergebnis prognostiziert einen Planüberschuss im Ergebnishaushalt von 40 000 Euro. „Damit haben wir das Ziel der Generationengerechtigkeit erreicht, wenngleich der Haushalt in punkto Investitionen an der Grenze der Leistungsfähigkeit angekommen ist. Wir werden keine großen Sprünge mehr machen können“, sagte Kämmerer Anton Ganser in seinen Ausführungen.

Die gute Nachricht zuerst: Die Gemeinde Eriskirch hat im Entwurf für den Haushalt 2019 im Ergebnis einen Überschuss von 40 000 Euro erwirtschaftet, kann ihre Ausgaben aus dem Bestand zahlen und muss keine Kredite aufnehmen. Dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 10,2 Millionen Euro stehen im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 10,1 Millionen Euro gegenüber. Für 2020 bis 2022 bewege man sich laut Aussage bei positiven Steuerprognosen auf einem ähnlichen Niveau. In punkto Investitionen werde man rund 4,7 Millionen Euro ausgeben, wovon alleine 4,2 Millionen für den Umbau und die Sanierung der Festhalle sowie den Bau des neuen Kindergartens zu Buche schlagen werden. An investiven Einnahmen habe man 2,5 Millionen Euro, davon 1,7 Millionen aus dem Grundstücksverkauf Ortsmitte, zu verbuchen. In der positiven Finanzplanung seien laut Kämmerer Anton Ganser die Ausgabenaufstockung für den Gemeindeverwaltungsverband in Höhe von 90 000 Euro ebenso enthalten, wie auch die Aufwendungen für Gebäude- und Straßensanierungen mit 280 000 Euro.

Bürgermeister Arman Aigner betonte, dass man zuversichtlich sei, auch in den kommenden Jahren das Ziel der Generationengerechtigkeit zu erreichen.

Die schlechte Nachricht dagegen ist, dass die vorgelegten Zahlen auf weiter sehr positiv angenommenen Steuereinnahmen und Zuweisungen basieren und man laut Bericht den Ergebnishaushalt 2019 nicht hätte ausgleichen können, wenn der Landkreis für dieses Jahr nicht die Kreisumlage um 1,2 Punkte gesenkt hätte. „Wir stehen finanziell auf soliden Beinen, müssen jedoch genau abwägen, um auch zukünftig anstehende Aufgaben sauber finanzieren zu können. Das noch nie dagewesene Wirtschaftshoch wird irgendwann sein Ende finden. Somit muss es unsere vorderste Aufgabe sein, die Weichen so zu stellen, dass wir auch schlechtere Perioden überstehen können. Dies betrifft neben den Abschreibungen konsumtive Aufwendungen wie Reinigung, Heizung, Energie und Personal“, mahnte Bürgermeister Aigner. Gemeinderätin Gisela Walzer (FWV) sagte: „Wir haben in der Vergangenheit gut gewirtschaftet und sollten bei der Sanierung von wichtigen Infrastrukturmaßnahmen nicht sparen. Es gilt zu überlegen, die Vergnügungssteuer den der umliegenden Gemeinden anzupassen. Auf jeden Fall besteht kein Grund zur Panik.“