Eriskirch erwirtschaftet 1,6 Millionen Euro Überschuss

Weil der ZF-Betriebsrat die Belegschaft am Mittwoch vor dem Forum zu einer Betriebsversammlung unter freiem Himmel aufruft, ist die Löwentaler Straße vom Parkplatz bis zur Ailinger Straße von 10 bis 11.30 Uhr gesperrt. Die Arbeitnehmervertretung will mit der Protestveranstaltung ihrer Forderung Nachdruck verleihen, alle 50000 ZF-Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten.

Der Betriebsrat rechnet mit mindestens 3500 Teilnehmern. Ein Teil der Belegschaft trifft sich im Werk 2 und läuft von dort zum Forum.