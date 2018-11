Eriskirch erwirtschaftet Überschuss

Die Jahresrechnung 2017 haben die Eriskircher Gemeinderäte am Mittwoch einstimmig zu Kenntnis genommen. In seinen Ausführungen konnte Kämmerer Anton Ganser von einem erfolgreichen Ergebnis berichten, informierte aber zugleich, dass der Haushalt an seine Grenzen gekommen sei und man mit Blick auf den Bau der neuen Festhalle und dem neuen zu integrierenden Kindergarten samt seinen Folgekosten auf der Hut sein müsse.

Mit seinem Bericht über die Jahresrechnung 2017 für die Gemeinde Eriskirch hatte Anton Ganser in der Ergebnisrechnung einen Überschuss in Höhe von 576 764 Euro mitgebracht. Die sei laut dem Finanzexperten ein Erfolg und erfreulich. Schließlich gelte es nach der neuen doppelten Buchführung, der „Doppik“, ein Ergebnis zu erzielen, welches im Idealfall ein generationengerechtes Wirtschaften belege. So habe man laut Ganser 2017 Erträge in Höhe von rund 9,7 Millionen Euro generiert und Aufwendungen in Höhe von etwa 9,1 Millionen getätigt, was einem Überschuss in der Ergebnisrechnung von knapp 600 000 Euro entspreche: „Dieser Überschuss wird als Ergebnisrücklage für schlechtere Zeiten gebucht“, erklärte der Finanzchef. „Wir müssen die Ausgaben genau im Blick halten – unser Haushalt bewegt sich an seiner Leistungsgrenze. Was von der jetzigen Generation benötigt wird, das muss auch von der derzeit lebenden Generation erwirtschaftet werden“, so Ganser.