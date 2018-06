„Eriskirch duckt sich nicht weg“

Wie es der Veranstaltungsname nahelegt, haben bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend in der Eriskircher Wilhelm-Schussen-Halle auch Bürger im Mittelpunkt gestanden. Und zwar nicht nur die etwa 230 Gäste, sondern spezielle Bürger, die dafür geehrt wurden, dass sie einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten oder sich in der Gemeinde besonders engagieren. Angefangen beim Blutspender, über ehemalige Gemeinderäte und Menschen, die sich sozial einbringen, bis hin zur langjährigen Gruppenleiterin der Majoretten.

Für besondere Verdienste um die Gemeinde gibt es die Wappennadel in verschiedenen Stufen. Eine Ehrung mit der Eriskirch laut Bürgermeister Markus Spieth „sehr zurückhaltend“ ist, in den vergangenen Jahren sei sie gar nicht überreicht worden. Jetzt durften sich gleich vier Menschen darüber freuen. Für ihr politisches Engagement erhielt die ehemalige CDU-Gemeinderätin Helga Günthör, die aus Eriskirch weggezogen und deshalb aus dem Gremium ausgeschieden ist, die Wappennadel in Bronze. Sie habe sich seit ihrer Wahl 2009 eingebracht „und war jederzeit kritisch und gleichzeitig konstruktiv in ihren Wortmeldungen“, betonte Markus Spieth. Sie habe besonders Kinder und Familie, aber auch Wirtschaftsthemen und das Bauen im Fokus gehabt.

Mit der gleichen Auszeichnung bedachte der Bürgermeister Matthias Paul, der Eriskirch ebenfalls verlassen und sein 2009 angetretenes Ehrenamt als Gemeinderat der Freien Wähler beenden musste. Er sei in allen Bereichen sehr interessiert und engagiert gewesen, was schon sein Studium der Politikwissenschaft mit sich gebracht habe. Besonders am Herzen hätten ihm die Jugend und der öffentliche Personennahverkehr gelegen. Markus Spieth: „Seine Geradlinigkeit, seine Beharrlichkeit und sein Wissen waren für das Gremium eine Bereicherung.“

Politisches und Närrisches

Von 1999 bis 2014 saß Felicitas Wagenseil für die Freien Wähler im Eriskircher Gemeinderat, sie bekam die Wappennadel in Silber. „Eine lange Zeit in einem politischen Amt mit den besonderen Schwerpunkten Schule, Familie und Soziales“, berichtete der Bürgermeister. Dabei habe sie aber stets das große Ganze im Auge behalten und „uns mit ihren Gedanken immer wieder neue Richtungen gegeben oder auf besondere Probleme hingewiesen“.

Ebenfalls eine Wappennadel in Silber ging an Petra Burkhart, geborene Starzmann, die sich jahrelang im Eriskircher Vereinsleben engagierte. Schon früh bei der Narrenzunft Streibemahder übernahm sie die Stelle des Majorettenkapitäns, als es galt, diese neu zu besetzen. „Sie hat bestimmt nicht gedacht, dass sie dieses Ehrenamt, bei dem man mit den Mädchen Tänze einübt, den Twirlingstab zu drehen lernt und in Formation marschiert, so lange behält“, stellte Bürgermeister Spieth fest. Mehr als 15 Jahre habe sie sich in der Vorstandschaft engagiert, „war darüber hinaus maßgeblich an der Umgestaltung der Dorffasnet beteiligt und gab die Initialzündung für den Hemedglonkerumzug“.

Die Verleihung des sozialen Ehrenpreises der Bürgerstiftung, die im Rahmen der Bürgerversammlung stattfindet, übernahm Birgit Linder-Schmid. Die Stiftungsratsvorsitzende freute sich, dass sie in diesem Jahr jung und alt „für ihr segensreiches Tun Danke sagen“ konnte: Die 19-jährige Alina Immler bekam den Jugend- und Heidi und Günter Haberkorn erhielten den Ehrenpreis der Stiftung.

Weder um einen politischen Beitrag, noch um das Engagement im Verein dreht es sich bei einer Gruppe von Menschen, die Bürgermeister Markus Spieth ebenfalls bedachte. „Es geht um unser Leben“, betonte der Bürgermeister und nannte zehn Blutspender, auf die goldene Ehrennadeln warteten. Einer von ihnen, Oliver Maidl, hat schon 50 Mal Blut gespendet, Martin Locherer sogar 75 Mal. Drei der Blutspender holten ihre Auszeichnung persönlich ab.

Flüchtlinge bleiben länger

Die ganze Gemeinde war Thema eines ausführlichen Jahresrückblicks, den Markus Spieth garniert mit einem Bildvortrag lieferte. Ein Ereignis, das Eriskirch 2015 vor allem prägte: Die Aufnahme von fast 80 Flüchtlingen im August in der alten Turnhalle, direkt neben der Halle, in der sich die Eriskircher am Mittwoch zur Bürgerversammlung trafen.

Ursprünglich sollte die Belegung nur bis Mitte November dauern, doch es kamen immer mehr Flüchtlinge in den Bodenseekreis, berichtete der Bürgermeister. Weshalb Eriskirch zusammen mit den Vereinen in einer beispiellosen Aktion beschlossen habe, „die Halle bis auf Weiteres zur Verfügung zu stellen“. Sein Dank galt aber nicht nur den Vereinen, sondern ausdrücklich auch dem Helferkreis mit seinen etwa 100 Ehrenamtlichen. Das Fazit des Bürgermeisters: „Eriskirch duckt sich nicht weg. Wir stehen zu dieser Aufgabe und tun das, was für die Menschen vor Ort möglich und nötig ist.“

Gemeinde bedankt sich bei besonderen Bürgern

Wappennadel in Silber: Felizitas Wagenseil (ehemalige Gemeinderätin) und Petra Burkhart (langjähriges Engagement in der Narrenzunft Streibemahder)

Wappennadel in Bronze: Helga Günthör und Matthias Paul (beide ehemalige Gemeinderäte)

Sozialer Ehrenpreis der Bürgerstiftung: Heidi und Günter Haberkorn

Jugendpreis der Bürgerstiftung für soziales Engagement: Alina Immler

Blutspenderehrungen:

Goldene Ehrennadel für zehn Blutspenden: Dieter Götz, Martina Rees, Karlheinz Schiele, Hannes Walzer, Joachim Würth

Goldene Ehrennadel mit goldenem Lorbeerkranz und Spendenzahl 25. Cornelia Fink, Jürgen Schäfler, Ingo Schöllhorn, Martin Vogt

Goldene Ehrennadel mit goldenem Eichenkranz und Spendenzahl 50: Oliver Maidl

Goldene Ehrennadel mit goldenem Eichenkranz und Spendenzahl 75: Martin Locherer