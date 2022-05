Endspurt für Anmeldungen zum Eriskircher Riedlauf

Für den Eriskircher Riedlauf am kommenden Sonntag, 15. Mai, gibt es noch Startplätze. Bereits zum 14. Mal wird dieses sportliche Event vom Turn- und Sportverein (TSV) Eriskirch, der Freie Wählervereinigung (FWV) Eriskirch und die Kulturfreunde Eriskirch veranstaltet. Neben einem Kinderlauf über 1,9 Kilometer gibt es erneut zwei Strecken für Jugendliche und Erwachsene von 7,5 und 15 Kilometern. An den Start gehen können Läufer, Nordic Walker, Walker und Wanderer aller Altersklassen. Start- und Zielort ist die Neue Ortsmitte vor der neuen Sporthalle. Unter dem Motto „Bewegung für Generationen“ stellt die TSV-Abteilung Tischtennis in der Sporthalle von 11 bis 15 Uhr sich und ihre Arbeit vor. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem Hock auf der Neuen Ortsmitte. Onlineanmeldungen sind noch möglich bis Freitag, 13. Mai, 24 Uhr, unter www.tsv-eriskirch.de. Nähere Informationen zum Lauf sind dort ebenfalls zu finden.

