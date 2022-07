Die Gemeinde Eriskirch lädt zum öffentlichen Einwohnerempfang am Dienstag, 19. Juli, um 19 Uhr, in die Irishalle in Eriskirch ein. Im Rahmen des Empfangs werden Blutspender geehrt, Wappennadeln der Gemeinde und der soziale Ehrenpreis der Bürgerstiftung verliehen. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung durch die Musikkapelle Eriskirch. Im Anschluss wird es einen Stehempfang geben. Alle Gemeindemitglieder sind herzlich willkommen.