Einbrecher durchsuchen Firmengebäude

Unbekannte Täter sind zwischen vergangenem Donnerstagabend bis Freitagmorgen in ein Firmengebäude in der Straße „Im Lehen“ eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Der Einbruch sei am Montag bekannt geworden. Die Täter durchsuchten laut Polizei mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Elektronikgeräte und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden könne aktuell noch nicht genau beziffert werden.

Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 7010 zu wenden.