Einbrecher haben sich am Dienstag Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern verschafft. In der Kanalstraße in Langenargen hebelten sie laut Polizei ein Fenster auf und stahlen Modeschmuck im Wert von rund 100 Euro, in der Rosenstraße in Eriskirch brachen die Täter eine Terrassentüre auf und flüchteten ohne Diebesgut. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die zwischen 13 und 19 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07541/701-0 zu melden.