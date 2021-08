Ein Treffen mit Überraschungsgast

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vorsitzende Gudrun Schmid nutze die Mitgliederversammlung am Mittwoch, 21. Juli 2021, um mal wieder die Möglichkeit für Austausch und Diskussion zu geben. Einen Hauptaspekt stellten die Ehrungen für langjährige Mitglieder dar.

Im Jahr 2020 für 25 Jahre Mitgliedschaft: Thilo Reiss, langjähriger Gemeinderat, Fraktionsvorsitzender, und Schatzmeister des Ortsverbandes Eriskirch; für 40 Jahre Mitgliedschaft: Gert Ziegler, ehemaliger Kreisschatzmeister; für 40 Jahre Mitgliedschaft: Alfons Möller. Im Jahr 2021 für 50 Jahre Mitgliedschaft: Erich Bendel. Leider konnten aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen keine persönlichen Ehrungen vorgenommen werden. Diese werden im Herbst nachgeholt, bzw. durch die Vorsitzende per Hausbesuch übergeben. Alle erhalten eine Urkunde und eine Ehrennadel.

Im Rückblick zählte Gudrun Schmid auf: Weihnachtstüten mit Leckerem für Leib und Seele für alle Mitglieder, Virtueller Neujahresempfang, Politischer Aschermittwoch mit 70 Teilnehmern und der Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann als Zoom-Veranstaltung.

Am Sonntag, 26. September 2021 finden die Wahlen zum Bundestag statt. Volker Mayer-Lay stellte sich persönlich vor und erklärte in deutlichen Statements sein Wahlprogramm. Von Beruf Rechtsanwalt, 40 Jahre alt, aus Überlingen, Kreisrat, seit 2017 Vorsitzender der CDU im Bodenseekreis. In Auszügen:

Verkehrsinfrastruktur: Befürworter für Plan 7.5 – ein tragfähiges Straßennetz aus Bundesstraßen, Land- und Kreisstraßen im Bodenseekreis. Bevorzugt wird die landschaftsschonende und flächenschonende Variante. Ausbau der B31 und B30. Das Kreisstraßenausbauprogramm wird diesen Monat im Kreistag behandelt. Ausbau der Bodenseegürtelbahn. Den Flugplatz Friedrichshafen weiter erhalten, ein wichtiger Standortfaktor für unsere Unternehmen.

Wirtschaft: Zukunftstechnologien fördern, Selbständige und den Mittelstand entlasten, Unterstützung auf längere Sicht der „Start-up“ Unternehmen – Finanziell und mit Beratung. Steuerlast verringern.

Umwelt/Klima: weniger verordnen, die verschiedenen Möglichkeiten abwägen, Ausbau des Hochwasserschutzes, z. B. an der Schussen.

Ausführlicher zum Nachlesen finden Sie alles auf seiner Website: mayer-lay.de.

Die Mitglieder freuten sich über den Besuch von Ulrich Müller, Minister a. D. Gerne lauschten wir seinen Ausführungen zur aktuellen politischen Lage, zur Entwicklung des Bundestagswahlkampfes und seiner Einschätzung der Kanzlerkandidaten.