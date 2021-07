Ein besonderer Tag für die Musiker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 16.07.2021 fand die Generalversammlung der Musikkapelle Eriskirch zum ersten Mal im neuen Probelokal in der Irishalle in Eriskirch statt.

Der Vorsitzende Heiko Wösle begrüßte die anwesenden MusikerInnen, unseren Bürgermeister Arman Aigner, sowie unsere Ehrenmitglieder Josef Kiebler und Alfred Wund. Anschließend folgte der Kassenbericht von Andreas Schlachter, sowie die Entlastung des Kassiers durch den Kassenprüfer Michael Schick. Dann verlas Carina Schraff die Chronik des vergangenen Jahres. Im Anschluss daran gab Dirigent Martin Meier seinen Bericht ab. Er gab einen kurzen Rückblick über die vergangene Zeit mit ihm, in welcher er, coronabedingt, insgesamt bisher lediglich 9 Proben und 5 Auftritte der MKE dirigieren konnte. Darauf folgte ein kurzer Bericht der Vorstandschaft, welchen Dominik Bentele im Namen der Vorstände abgab.

Im feierlichen Rahmen wurde anschließend der Nutzungsvertrag des neuen Probelokals der MKE gemeinsam mit Bürgermeister Arman Aigner unterschrieben. Dann informierte Marei Wendler als Jugendleiterin über die aktuellen Zahlen unserer Musikschülerinnen und -schüler. Anschließend übernahm Arman Aigner das Wort und führte die Entlastung der Vorstandschaft und die Neuwahlen durch. Wiedergewählt wurde der Vorstand Dominik Bentele, sowie die drei Beisitzer Janna Wendler, Melanie Missenhardt und Hannes Walzer. Von unserem Vorstand Heiko Wösle mussten wir uns leider, nach langer Zusammenarbeit, aus der Vorstandschaft verabschieden. Ein großes Dankeschön an unseren Heiko für die tatkräftige Unterstützung! An seine Stelle wird von nun an Manuel Schuster als neuer Vorstand treten.

Des Weiteren vervollständigen Melanie Spenninger als Vorstand, Marei Wendler als Jugendleiterin, Andreas Schlachter als Kassier und Alina Weber als Schriftführerin die Vorstandschaft. Zum Abschluss bedankte sich Dominik Bentele bei den MusikerInnen, die sich das ganze Jahr, auch außerhalb der Vorstandschaft für den Verein einsetzen, bei allen Sponsoren, Unterstützern und Fördermitgliedern der MKE, sowie bei Alexander Lehmann, der die MKE als aktives Mitglied verlassen und uns weiterhin als passives Mitglied unterstützen wird und bei Lisa Bucher, die uns ebenfalls verlassen wird.