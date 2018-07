Der Männergesangverein Eriskirch hat sein 60-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert gefeiert. Unterstützt vom Akkordeonclub Meckenbeuren und dem Frauenchor „Belle voci“ aus Kluftern gestaltete der Verein einen Abend voller Musik.

Die Konzertbesucher erwartete ein Abend voller musikalischer Vielfalt und Singfreude. Im Wechsel sangen der Männergesangverein und der Frauenchor aus Kluftern, und der Akkordeon-Club Meckenbeuren vervollständigte das Programm mit instrumentalen Stücken. Seit 1950 besteht der Männergesangverein Eriskirch und dass die „Freude am Singen“ auch nach 60 Jahren ungebrochen ist, bewiesen die Sänger mit dem Eröffnungsstück unter eben diesem Titel. Unter der Leitung von Robert Kottsiepe interpretierten die Mitglieder des Männerchors gut eingestimmt unter anderem „Mala Moja“ und swingten mit „Sing und Swing“. Der Frauenchor „Belle voci“ begeisterte die zahlreichen Konzertbesucher mit Liedern wie „Denn es wird Morgen sein“. Unter der Leitung von Oksana Miller interpretierten sie auch den „The Cats“-Hit „One Way Wind“ und „Sing ein Lied wenn du traurig bist“. Im Anschluss betrat wieder der Männergesangverein die Bühne und überzeugte mit dem Klassiker „The Rose“ von Amanda McBrown wunderschön mit deutschem Text. Die musikalische Bandbreite der Sänger wurde auch bei „Morgen Mathilda“ deutlich. Vor der Pause kam dann Western-Feeling auf, als der Akkordeon-Club Meckenbeuren „Die glorreichen Sieben“ intonierte. Mit „Eloise“ von Paul Ryan verabschiedeten die Akkordeons das Publikum fröhlich in die Pause. Die Bewirtung der Gäste in der dekorierten Wilhelm-Schussen-Halle übernahm die Narrenzunft der Schussenhexen (bon)