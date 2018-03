Eichhörnchen ist Vortrags-Thema

„Das Eichhörnchen – bald ein bedrohter Waldbewohner in Europa?“: So lautet der Titel eines digitalen Vortrags von Stefan Bosch,, der am Freitag im Naturschutzzentrum Eriskirch auf dem Programm steht. Der Referent hat laut Ankündigung mit dem international renommierten Baumhörnchen-Experten Peter Lurz eine Monografie über das Eichhörnchen veröffentlicht. Beginn ist um 20 Uhr.

Eichhörnchen sind verbreitete Waldbewohner. Obwohl die rotbraunen Nagetiere bekannt und populär sind, ist aus ihrem Leben in den Baumkronen nur wenig bekannt, heißt es in der Vorschau. Der Vortrag biete detaillierte Einblicke in das Leben der Wipfelstürmer.

Intensive Forschungen in England, Belgien und Italien haben das Wissen über ihre ökologischen Ansprüche und die Raumnutzung deutlich vergrößert. Aufgrund dieser Erkenntnisse sind Schutzkonzepte möglich, denn Eichhörnchen bekommen durch die aus Nordamerika eingebürgerten Grauhörnchen in England und Italien erhebliche Konkurrenz, schreibt das Naturschutzzenrum Eriskirch.