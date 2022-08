Eine geführte E-Bike-Tour ins Hinterland nach Oberreitnau mit Jürgen Saur findet am Mittwoch, 7. September, um 10 Uhr statt. Treffpunkt ist am Rathaus Eriskirch.

Die Tour ist geeignet für E-Biker. Die Steigungen lassen sich so problemlos bewältigen. Die Gruppe fährt über die historische Holzbrücke in Eriskirch nach Schlatt, Oberdorf und an der Argen entlang nach Betznau. Weiter geht es dann bergauf Richtung Berg. Der Aussichtspunkt oberhalb von Betznau bietet einen herrlichen Panoramablick auf die Bodenseeregion. Weiter geht es über Bechtersweiler nach Oberreitnau – dort ist eine Einkehr vorgesehen. Zurück fahren die Teilnehmer über Hiltensweiler, Schleinsee und an der Argen entlang nach Eriskirch. Die Strecke verläuft größtenteils auf verkehrsarmen Nebenstraßen und Radwegen.

Anmeldung unter Tourist-Info Eriskirch, Telefon 07541/970 822

Die Fahrzeit beträgt rund 3,5 Stunden, die Strecke 38 Kilometer, Rückkehr ist gegen 15.30 Uhr geplant. Es besteht eine Helmpflicht.