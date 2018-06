Durchstarten: Eriskirch lädt am Sonntag zum siebten Riedlauf

Vor sieben Jahren entstand in Eriskirch die Idee, einen Volkslauf für jedermann in und um die schöne Schussengemeinde zu organisieren. Am Sonntag, 12. Mai, ist es nun wieder soweit, wenn es ab 13 Uhr heißt: Waden massieren, locker machen und ab die Post. Auf Strecken zwischen 1,9 Kilometer für Kinder sowie 15 und 7,5 Kilometer für die Erwachsenen dürfen die Teilnehmer, mit oder ohne ambitioniertem Ehrgeiz, die landschaftlichen Schönheiten in und um Eriskirch genießen. Erstmals dürfen auch Kinder unter acht Jahren teilnehmen, alle weiblichen Läufer erhalten übrigens zum Muttertag eine süße Überraschung.

„Die Teilnehmer laufen entlang der idyllischen Schussen, durch das Eriskircher Ried, passieren die Ortsteile Schlatt, Gmünd, Mariabrunn, Ziegelhaus sowie Eriskirch. Zudem verläuft die 15 Kilometer Strecke durch den Tettnanger Wald. Ob Erwachsene, Jugendliche, Kinder, Läufer, Wanderer, Nordic-Walker oder Spaziergeher: Jeder Teilnehmer soll sein eigenes Tempo wählen und seinen Lauf genießen. Wobei wir uns natürlich über einen neuen Streckenrekord freuen würden und auch wieder einen Dorfmeister küren werden“, betont das Organisationsteam im Vorfeld. Los geht’s am Sonntag vor der neuen Sporthalle um 12.50 Uhr mit einem Warm-Up, die Läufe beginnen mit dem Startschuss durch Bürgermeister Markus Spieth ab 13 Uhr. Im Anschluss der Läufe laden die Organisatoren bei erfrischenden Getränken und Snacks zum gemütlichen Hock ein. Veranstaltet wird der siebte Eriskircher Volkslauf vom TSV-Eriskirch, den heimischen Kulturfreunden sowie von der Freien Wählervereinigung.

Alles Nähere zum Ablauf auf der Homepage des TSV Eriskirch