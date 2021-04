Dreistelliger Betrag bei Trickbetrug ergaunert

Mehrere Hundert Euro hat sich ein Unbekannter bei einem Trickbetrug am Donnerstag gegen 20.15 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Greuther Straße in Eriskirch ergaunert. Darüber berichtet die Polizei.

Der Täter, der laut Polizeibericht auf 30 Jahre alt und etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß beschrieben wird, bezahlte zunächst seinen Einkauf und wollte anschließend mehrere Hundert Euro-Scheine in kleinere Scheine wechseln lassen. Das vom 25-jährigen Kassierer überreichte Wechselgeld nahm der Unbekannte entgegen und zeigte sich unzufrieden über die Stückelung. Durch geschickte Gesprächsführung und mehrmaliges Hin- und Herwechseln von Scheinen gelang es dem Betrüger, den Kassierer zu überlisten und behielt bei jedem Wechselvorgang immer einige Scheine bei sich.

Bis der Schwindel auffiel, war der Mann aus dem Geschäft verschwunden und konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden.