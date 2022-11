Doppelter Anlass zum Feiern für die Streibemahder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Den Auftakt des Festwochenendes markierte eine Feier der Mitglieder der Narrenzunft Streibemahder Eriskirch zum Einläuten der fünften Jahreszeit am 11. November. In einer ausgelassenen Runde hatte Zunftmeister Christian Eisele eine große Überraschung parat: Die Vergrößerung der Streibemahderfamilie mit der Figur des Büttels in Gestalt von Siegfried Schawaller. Dieser wird künftig bei allen Umzügen und Veranstaltungen dabei sein.

Nach einer kürzeren Nacht war am 12. November Tag der offenen Lagerhalle. Neben Informationen über den Bau des Gebäudes, die Historie und die vielseitigen Aktivitäten der Narrenzunft bestand für die Besucher die Gelegenheit, zu erfahren, wie es im Inneren der Halle aussieht. Die Jugendleitung bot für die Jüngsten verschiedene Highlights an, welche tollen Anklang fanden.

Am Samstagabend stand der eigentliche Höhepunkt des Jubiläums an. Beim Festakt hieß Christian Eisele neben Bürgermeister Arman Aigner, Altbürgermeister und Ehrenmitglied Markus Spieth, Mitglieder des Gemeinderats, Abordnungen befreundeter Narrenzünfte und die Vertreter der am Bau mitwirkenden Firmen willkommen.

In seiner Rede ließ er die Höhepunkte von der Gründung der Zunft am 2. November 1982 bis heute Revue passieren. Die Gekommenen konnten feststellen, dass eine Narrenzunft nicht nur in der Fasnet aktiv ist, sondern auch unter dem Jahr. Im Anschluss daran präsentierte Christian Eisele den Bauablauf vom Spatenstich im August 2019 bis zur Vollendung der Baumaßnahme im November 2022. Die Anwesenden erfuhren unter anderem, dass die Mitglieder für den Bauablauf insgesamt 1864 Stunden in Eigenleistung erbrachten und der Bau etwa 148000 Euro gekostet hat.

Uwe Dietrich als eines der Gründungsmitglieder wurde für seine hervorragenden Leistungen in den letzten 40 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt.

Bürgermeister Arman Aigner und die anderen Zünfte ließen sich nicht lumpen und überreichten bzw. überbrachten zum Jubiläum schöne Geschenke und jede Menge Glückwünsche.

Zum Einmarsch begleitete der Fanfarenzung König Wilhelm den neu ins Leben gerufenen Büttel. Die Anwesenden waren voll des Lobes über die neue Narrenfigur.

Christian Eisele bedankte sich zum Abschluss nochmals bei allen Gästen, den am Bau beteiligten Firmen und ganz besonders bei seinen Mitgliedern.

Das Duo „Andixie“ sorgte zur Abrundung des gelungenen Abends mit fetzigem und mitreißendem Sound für beste Stimmung.