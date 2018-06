Die Kohlmeise zwitschert ein erstes Frühlingslied

„Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle“: Ganz so vollständig wie in Hoffmann von Fallerslebens Kinderlied tritt das Federvieh bei uns am Bodensee zwar noch nicht wieder auf. Doch einige Exemplare lassen von sich hören und kündigen lauthals so langsam, aber sicher den Frühling an. „Es sind vor allem die Kohlmeisen, die mit ihrem rhythmischen Ruf schon losgelegt haben“, berichtet Gerhard Kersting, Leiter des Naturschutzzentrums in Eriskirch.

Seit ein paar Tagen stimmen verschiedene Vogelarten endlich wieder ihren herrlichen Gesang an und rufen bei ihren Zuhörern damit Frühlingsgefühle hervor. Neben der Kohlmeise präsentieren uns derzeit Amsel, Singdrossel oder Buchfink ihre Lieder, wie Gerhard Kersting verrät. Ebenfalls stimmlich bereits auf der Höhe: der Grünspecht mit seinem markanten Lachen. Und auch der Waldkauz – bekannt aus Film und Fernsehen, wenn’s schaurig werden soll – lässt nicht nur nachts von sich hören, sondern brütet im Extremfall schon. Übrigens alles Arten, die dem Biologen zufolge auch den Winter am Bodensee verbracht haben. Sinn und Zweck ihrer Darbietung: „Reviere abgrenzen und die holde Weiblichkeit beeindrucken“.

Strenger Winter, fideler Gesang

Dass uns die Vögel zu dieser Jahreszeit etwas zwitschern, ist nicht unüblich, versichert Gerhard Kersting, zumal die Tage wieder länger sind und mehr Licht zu bieten haben. Bemerkenswert ist lediglich, dass der Wärmeeinbruch der vergangenen Tage nach einer langen Frostperiode dazu geführt hat, dass der Start der Konzertsaison ganz plötzlich kam. Der Biologe: „Es entsteht der Eindruck, dass die Vögel nach dem strengen Winter umso fideler singen.“

Bis auch Lerchen in den Chor miteinstimmen, dauert es nicht mehr lange: „Diese Zugvögel müssten bald kommen“, kündigt der Leiter des Naturschutzzentrums an. Ein paar Stare, die zum Beispiel in Frankreich überwintert haben könnten, seien schon da. Weitere Rückkehrer, die zu erwarten sind: die Feldlerche oder der Zilpzalp. Im Gegenzug sind die ersten Wintergäste abgereist: Singschwäne, die sich in Richtung Finnland oder Baltikum aufmachen. Und dann sind da noch die Durchzügler, wie der Kiebitz, der irgendwann auftaucht. Der Bodensee ist in Sachen Vogelzug eine Art Drehscheibe, und Herbst und Frühling sind eindeutig am bewegendsten, berichtet der Biologe. Auch wenn es im Dezember mal einen Abflug oder im Februar eine Ankunft geben könne.

Und im Naturschutzgebiet Eriskircher Ried gibt es weitere Frühlingsboten zu entdecken, die dem Betrachter warm ums Herz werden lassen. Gerhard Kersting: „Die ersten Weidenkätzchen sind zu sehen und die ersten Schneeglöckchen blühen.“