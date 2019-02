Die kleinen Geschichten unterwegs

Das passiert nicht alle Tage: Der Vortrag von Markus Spieth, der für 20 Uhr angesetzt war, hat eine halbe Stunde früher begonnen, weil bis dahin bereits alle Plätze besetzt waren und Interessenten weggeschickt werden mussten. Am Dienstag, 26. Februar, findet ein Zusatzabend statt – und wieder lautet die Empfehlung, möglichst zeitig zu kommen.

Dabei war das Thema „Auf den Spuren des heiligen Franziskus – 517 Kilometer nach Rom“ keineswegs spektakulär, der Vortragende aber im Naturschutzzentrum kein Unbekannter, hat er doch schon über Motorradreisen in Indien und in Namibia berichtet. Diesmal ist der vorherige Bürgermeister von Eriskirch, der sich nach drei erfolgreichen Amtsperioden aus der Politik zurückgezogen hat, zu Fuß gegangen. Als Privatmann war er zusammen mit seiner Frau Tanja 31 Tage lang auf dem Franziskusweg unterwegs.

Mehr als um das Pilgern ging es ihnen um das Wandern, um die Kirchen und um persönliche Begegnungen. 22 000 Höhenmeter auf gut fünfhundert Kilometern – da war die Anstrengung deutlich höher als auf dem wesentlich längeren Jakobsweg. In vielen Bildern haben die beiden Wanderer die besonderen Schönheiten der italienischen Regionen festgehalten. Es war der persönliche Blick auf die Landschaften von Latium, Umbrien und der Toskana, es waren herrliche Aufnahmen von italienischen Kleinstädten, von Kirchen und Klöstern wie von der Natur.

Ausgangspunkt war Florenz, Endpunkt Rom, dazwischen auch verwaiste, fast ausgestorbene Dörfer, verfallene Gehöfte. Teils abenteuerliche Wege, die nicht immer leicht zu finden waren, die man sich bisweilen mühsam bahnen musste – am besten nehme man eine Heckenschere mit. Bilder erzählten vom Übernachten in der Hängematte oder auf freiem Feld oder in einer gemütlichen Pilgerherberge. Zwischen fünfzehn und 28 Kilometer haben die beiden pro Tag zurückgelegt, auch bei schlechtem Wetter und bei Hitze nahe 40 Grad. Das hieß auch drei Liter Wasser mittragen – Spieths Rucksack habe 20 Kilo, der seiner Frau 16 Kilo gewogen.

Zum Charme der Landschaft, zum Genuss italienischen Essens kamen die Begegnungen. Ganze zehn Pilger hätten sie unterwegs getroffen. Und immer wieder sind sie auf Geschichten des heiligen Franziskus gestoßen, haben die prächtigen Kirchen bewundert. Was ihnen am meisten in Erinnerung geblieben sei? „Die kleinen Geschichten unterwegs“.

Die Spenden für den kostenlosen Vortrag kamen dem Naturschutzzentrum zugute.