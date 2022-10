Die Ökumenische Vesperkirche lädt ein

Bei der Ökumenischen Vesperkirche gibt es eine Woche lang Gemeinschaft, warmes Essen und viele Angebote dazu bis in den Abend. Von 7. bis 12. November, jeweils zwischen 11.30 und 15 Uhr, sind alle eingeladen in die Irishalle nach Eriskirch. Für 1,50 Euro oder auch freiwillig mehr gibt es täglich leckeres Essen, schreiben die Organisatoren - von Putengeschnetzeltem, Sauerbraten, Fischfilet über Krautnudeln, Kaiserschmarrn und Omelette mit Rahmspinat bis hin zu Nachtisch, Kaffee und Kuchen und leckeren Äpfeln, allerlei Getränke sowieso. Das Beiprogramm ist bestückt mit geistlichen Impulsen, Arzt, Frisör, Sozialberatung, Kinderbetreuung, Raum der Stille und einigem mehr. Auch abends ist dreimal was geboten: vom Film „Saint Jacques … Pilgern auf Französisch“, über den Chor „Die Frauenbande“ bis zum Kabarett mit Günther Brezel. Wer kein eigenes Auto hat oder keine Mitfahrgelegenheit wird gerne kostenfrei von Langenargen, Eriskirch, Gattnau, Kressbronn und Oberdorf per Busle herbeigebracht und auch wieder zurück gefahren. Ein Ökumenischer Eröffnungsgottesdienst am Sonntag, 6. November um 18 Uhr mit den „Halleluja Singers“ wird alle einstimmen und das nötige Rüstzeug mitgeben. Bei offenen Fragen darf man sich gerne auf der Homepage www.vesperkriche-am-see.de oder über die ausgehängten Plakate und ausgelegten Folder informieren.