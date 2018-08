Nach dem überraschenden 3:1-Sieg des TSV Eriskirch zum Saisonbeginn gegen den VfB Friedrichshafen II gibt am zweiten Spieltag (Sonntag, 26. Februar, ab 15 Uhr) mit dem SV Achberg gleich der nächste Titelaspirant auf dem Fußballplatz hinter der Irisschule im Eriskircher Ortsteil Schlatt seine Visitenkarte ab. Die Mannschaft von SVA-Coach Michael Riechel ist vorgewarnt: In der vorherigen Spielrunde 2017/18 setzte es beim TSV eine schmerzliche 0:3-Niederlage, und auch das Rückspiel in Achberg konnte die Riechel-Truppe nur knapp mit 2:1 für sich entscheiden.

„Eriskirch ist sehr diszipliniert gestartet, gut organisiert und tritt agressiv auf. Und sie sind heim- und kampfstark“, weiß der Achberger Trainer aus der Vergangenheit. Daher werde das Gastspiel seiner Mannschaft am Sonntagnachmittag einmal mehr „kein Selbstläufer“ sein. Zumal Michael Riechel die Personalsituation seines Kaders die eine oder andere Sorgenfalte bereitet: Stammspieler Philipp Mosimann, der nicht zuletzt bei Standardsituationen immer gut für gefährliche Situationen im und vor dem gegnerischen Strafraum ist, wird am Sonntag nicht zur Verfügung stehen. Und auch bei Simon Goldbrunner – neben Nico Pfersich der Garant für Zählbares in den Reihen des SVA – ist vor dem Abschlusstraining noch offen, ob er zum Einsatz kommen wird.

Dreimal hintereinander auswärts

Nicht ganz glücklich ist Riechel auch über den Spielplan zum Saisonauftakt, welcher seinen Mannen drei Auswärtsspiele in Folge beschert. Beim FC Friedrichshafen, den man am letzten Spieltag der Vorsaison mit 6:3 noch klar in die Schranken weisen konnte, sprang am vergangenen Sonntag ein eher magerer 2:0-Sieg heraus. „Die Mannschaft kann eine Schippe zulegen und muss es in Eriskirch jetzt auch“, fordert der Achberger Coach. Und auch die Zugänge seien noch nicht völlig integriert. Wir mussten sieben Zugänge in zwei Jahren in einen Kader einbauen, der sich im Kern über Jahre hinweg kaum verändert hatte“, erinnert Michael Riechel.

Antonio Di Modugno sieht im 3:1 gegen die U23 des VfB „drei Punkte gegen den Abstieg“, mehr nicht. Zwar habe seine Mannschaft das Potenzial, im mittleren einstelligen Tabellenbereich gut mithalten zu können. Dennoch sei es für ihn oberste Priorität, den Klassenerhalt so bald als möglich in trockene Tücher zu bringen. „Wir wollen natürlich auch ein besseres Endergebnis als das Jahr zuvor“, sagt der neue Eriskircher Trainer. Man wolle den Fokus auf die Liga setzen. Daher ist Di Modugno nicht traurig, sondern „ froh darüber, dass wir aus dem Pokal raus sind“.

Und der SV Achberg als nächster Gegner: Den zählt der TSV-Coach zu den Topteams der A2 und den ganz heißen Anwärter auf die Meisterschaft. „Entscheidend wird sein, ob wir die ersten 15 Minuten ins Spiel kommen“, so Di Modugno, der wieder auf Markus Buchmann im zentralen Mittelfeld zurückgreifen kann.