Jetzt ist der Luchs am Bodensee angekommen – allerdings nur im Format einer Wanderausstellung im Naturschutzzentrum Eriskirch. Die Augen weit offen, ein Raubtiergebiss im aufgerissenen Maul und unter den Pfoten ein toter Hase – er ist ein Jäger, der ausgewachsene Luchs, der einen aus der Vitrine anschaut. Muss man ihn fürchten?

Die Wiedereinbürgerung längst ausgerotteter, einst hier heimischer Raubtiere sorgt für heftige Diskussionen. Im Visier sind Bären oder Wölfe, aber gelegentlich auch der Luchs. Er ist mit Abstand der scheueste unter den früher heimischen Wildtieren. Menschen geht er aus dem Weg – einen Luchs in freier Wildbahn zu erleben ist eine absolute Seltenheit. In Baden-Württemberg setzt sich der gemeinnützige Verein „Luchs-Initiative Baden-Württemberg“, der die Wanderausstellung konzipiert hat, für die Wiedereinbürgerung des Luchses im Schwarzwald ein und wirbt um Verständnis für die scheue „Waldkatze“, die Teil des europäisches Naturerbes sei.

Neben Großbildtafeln erläutern kurze Texte die Lebensbedingungen des Luchses, zeigen auch die Aufzucht und die Verwandtschaft zu anderen Katzen. Wie zu erfahren, ist der Luchs ein Fleischfresser und benötigt zum Überleben pro Tag ein bis zwei Kilo Fleisch, das heißt pro Woche ein Reh oder anderes Wild wie Füchse oder Marder in vergleichbarer Menge. Da er dafür ausgedehnte Jagdgebiete durchstreife, sei er für Jäger kein Konkurrent. Er erlege in der Regel die schwächsten Tiere und sorge daher für eine natürliche Auslese, zugleich vermindere sein Jagen den Verbiss durch Rehe.

Doch auch wenn die Jäger ihren Abschusspflichten nicht immer nachkommen, sehen einige im scheuen Luchs einen unliebsamen Konkurrenten. Hin und wieder reiße er doch mal Schafe oder Ziegen, womit er natürlich auch den Schäfern ein Dorn im Auge ist – für solche Schäden gebe es in Baden-Württemberg einen Fonds für unbürokratische Entschädigung.

Der Wolf richtet wesentlich größeren Schaden an und kann auch Menschen gefährlich werden. Doch ein unbehagliches Gefühl bleibt, auch wenn in den letzten Jahrzehnten keine schlimmen Ereignisse in unserem Land bekannt wurden. Ob in einem dicht besiedelten Land wie unserem, das immer noch weiter besiedelt wird, Platz für Wildtiere bleibt, ist eine längst nicht ausdiskutierte Frage. Ausstellungen wie diese liefern sachliche Fakten für eine sachliche Diskussion und wunderschöne Fotografien obendrein.

Ein Bild des Grauens hat Schäfer Florian Fröschle am Montag auf seiner Weide bei Bad Wildbad im Landkreis Calw entdeckt. Überall Blut und tote Tiere. Ziemlich schnell wird klar - es war vermutlich ein Wolf, der die Schafe gerissen hat. Eine Analyse der Spuren soll das nun mit letzter Sicherheit klären. Aber schon jetzt fordert die betroffene Familie ein Handeln der Politik- denn so einen Anblick möchten sie anderen Berufskollegen gerne ersparen