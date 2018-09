Dangel-Hartmann rückt in Rat nach

Der Gemeinderat Eriskirch trifft sich am Mittwoch, 26. September, zu einer öffentlichen Sitzung im großen Sitzungsaaal des Rathauses. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Das Gremium befasst sich zunächst mit Hinderungsgründen für die in den Gemeinderat nachrückende gewählte Ersatzperson, Gabriele Dangel-Hartmann. Ein weiterer Punkt ist die Besetzung der beschließenden Ausschüsse und der sonstigen Ausschüsse und Gremien nach dem Nachrücken von Gabriele Dangel-Hartmann in den Gemeinderat. Außerdem wird über in nichtöffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse informiert. Es schließt sich dann eine Eihnwohnerfragestunde an. Weitere Tagesordnungspunkte sind der „Ganzjahresbetrieb des Restaurants im Strandbad Eriskirch; Weiteres Vorgehen in baulicher Hinsicht“ sowie „Außerplanmäßige Ausgaben“ der Gemeinde und die Abwassergebührenkalkulationen 2018 und 2019 und Änderung der Abwassersatzung. Die Gemeinderatssitzung endet schließlich mit dem Punkt Verschiedenes.