Damit sie auch in Zukunft Schnee-Engel machen können

Der Klimawandel und die verschmutzten Meere durch – den vom Menschen verursachten – Plastikmüll sind derzeit in aller Munde und man kommt an dieser Thematik nicht mehr vorbei. So erging es auch dem pädagogischen Fachpersonal des Kindergartens St. Maria in Eriskirch. Den Anstoß, dieses Thema mit den Kindern anzugehen, gab der Leiterin Gudrun Schmid und ihrer Kollegin Hilde Dähn ein Blick in die gepackten Vesperdosen der Kinder.

Darin fanden sie kleine Getränkebeutel, Minifruchtjoghurts und die Wurst oder den Käse trotz Dose und Verpackung zusätzlich mehrfach von Plastikfolie umwickelt. Das erklärte Ziel war es, nicht nur die Kleinen für diese Problematik zu sensibilisieren, sondern deren Eltern – die eigentlichen Konsumenten – den Blick für Alternativen zu öffnen. Gemeinsam mit dem Elternbeirat erarbeiteten sie mittels aktueller Preisvergleiche die Vor- und Nachteile von offenen und verpackten Lebensmittel.

Orientiert an der Lebens-(um-)welt der Kinder vertieften die Erzieherinnen das Thema in den einzelnen Gruppen, um bei den Kindern ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was die Verschwendung von Plastik für eine Auswirkung auf ihre Umwelt hat. Sie zeigten ihnen, wo jeder Einzelne Müll einsparen – und vor allem wie das konkret gelingen kann. Ganz praktisch lautete die Umsetzung, gemeinsam einkaufen zu gehen, die angebotene Produktpalette genau zu inspizieren und zu überlegen welches Produkt sich wohl besser eignet, um die Umwelt zu entlasten. Denn wie die sechsjährige Charlotte feststellte: „Es gibt gutes und schlechtes Plastik. Unsere Getränkeflaschen kann man immer wieder auffüllen, das ist dann gut.“ Wie weit das Bewusstsein der Kinder dafür schon entwickelt ist, und dass diese sich durchaus damit auseinandersetzen, konnte man daran erkennen, dass sich die fünfjährige Hannah bereits Sorgen macht, das es wegen des Klimawandels bald keinen Schnee mehr gibt und sie dann keinen Schnee-Engel mehr machen kann.

„Sonst sterben alle Tiere“

Angelehnt an der „Fridays for Future“-Kampagne war es den Eltern und Fachkräften des Kindergartens gleichermaßen wichtig, auch den Kleinsten der Gesellschaft eine Stimme zu geben. Unter den lautstarken Rufen: „1 ,2, 3 – Abfallfrei“ und „ Wir haben den Müll nicht bestellt, rettet unsere Welt“ bewegte sich ein Zug von über 60 Kindern und deren Begleitpersonen durch Eriskirch zum nahegelegenen Einkaufszentrum. Die neugierig gewordenen Passanten begrüßten die Aktion. „Das ist eine gute Sache und man sieht den Kindern an, dass sie Spaß dabei haben und es gerne machen und das finde ich ganz wichtig“, stellte Markus Kertel – selbst Vater von zwei kleinen Kindern – fest.

Das sieht Verkäuferin Doris Nebel genauso: „Kinder wecken einfach die Aufmerksamkeit und ich finde es toll, dass sich schon die Kleinsten dafür stark machen, denn die müssen ausbaden, was wir verbockt haben!“ Dass den Kindern die Aktion Freude bereitet hat, bestätigt am Ende auch der fünfjährige Florian: „Dass die Leute keinen Müll mehr machen, dafür sind wir gelaufen und das hat Spaß gemacht.“ Und fügt dann noch eindringlich hinzu: „Die Menschen dürfen keinen Müll mehr in das Meer schmeißen, denn sonst sterben alle Tiere.“ Und er bot auch gleich den Lösungsansatz an: keinen Müll mehr machen oder ordentlich sortieren. Die Kindergartenkinder haben ganz klar gezeigt, dass hier im vollen Bewusstsein die nächste Generation „Fridays for Future“ heranwächst.

Um das Thema Nachhaltigkeit weiter zu vertiefen, bietet der Kindergarten am 19. Juli in seinen Räumen von 14 bis 16 Uhr einen Kinderflohmarkt an.