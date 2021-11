Corona-Impfungen in Eriskirch

Zwei Impftermine gibt es in Eriskirch. Am Dienstag, 9. November, von 11 bis 15.30 Uhr und am Freitag, 17. November, von 13 bis 17 Uhr, kommt ein Impfteam in die Irishalle. Es bietet die Impfstoffe von Biontech, Modern und Johnson & Johnson für Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, Impfpass und Ausweisdokument sollte nach Möglichkeit mitgebracht werden. Geimpft werden alle Personen über 12 Jahren, bis 16 Jahre allerdings nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.