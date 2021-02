Corona, Erkältung, Grippe und Co.: Ärztin gibt Tipps für ein starkes Immunsystem

Von Schwäbische Zeitung

Ein 54-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen leblos in einem Kühlraum eines Obsthofes in Wahlwies, einem Teilort von Stockach, gefunden worden.

Wie die Polizei mitteilt, weist der Raum zum Erhalt des gelagerten Obstes einen niedrigen Sauerstoffgehalt auf. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann den Raum ohne ein erforderliches Sauerstoffgerät betreten und war kurz darauf bewusstlos geworden. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.