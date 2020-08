Bürgermeister lobt Narrenzunft für ihr Engagement

Nachdem die ursprünglich für Mai angesetzte Jahreshauptversammlung wegen der strengen Corona-Bestimmungen abgesagt werden musste, konnten die Streibemahder am 24. Juli unter strengster Einhaltung der gültigen Corona-Schutzvorschriften die Versammlung in der Sporthalle abhalten.

Rund 60 Anwesende, darunter Bürgermeister Arman Aigner sowie die Gemeinderätinnen Gudrun Schmid, Katja Hepp und Petra Rozanowske, konnte Zunftmeister Christian Eisele willkommen heißen.

In seinem Rückblick auf die erneut hervorragend verlaufene fünfte Jahreszeit erwähnte Christian Eisele neben den gut besuchten Eigenveranstaltungen Kinderball, Jugendball und Kultdorffasnet am Gumpigen Donnerstag die zahlreichen Aktivitäten außerhalb der Fasnet sowohl für den Zunftnachwuchs und als auch für die erwachsenen Mitglieder. Besondere Höhepunkte waren die begeisternden Auftritte der erst im Oktober 2019 gegründeten Tanzgruppe „Streibi-Kids“ sowie der Spatenstich für den Neubau der Lagerhalle im August letzten Jahres. Ins Gemeindeleben brachte sich der Verein wieder mit der Teilnahme an der See- und Waldputzete und der Durchführung von zwei Altmetallsammlungen ein. „Allen Mitgliedern und Unterstützern der Zunft ein großes Dankeschön. Ganz besonders für die aktuell auf der Baustelle erbrachte Eigenleistung von 900 Stunden“, schloss Christian Eisele seine Ausführungen.

Einen Kassenbericht ohne negatives Zahlenwerk verlas die stellvertretende Kassiererin Nicole Hartl. Seitens der Kassenrevisoren Renate Schawaller und Michael Lutter bestätigte Michael Lutter die nicht zu beanstandende Führung der Finanzgeschäfte.

Laut Markus Amann, Streibemahdergruppenführer, nahmen die Streibemahder an 15 Umzügen teil und sprangen bei neun Bällen ein. Daneben standen noch drei Besuche und das Narrenbaumfällen am Fasnetsdienstag auf dem Programm. An reinen Arbeitsstunden (ohne Tätigkeiten des Vorstands) bilanzierte er stattliche 2675 Stunden.

Die anschließende Entlastung der Kassiererin und des Vorstandes erfolgte einstimmig.

Bürgermeister Arman Aigner lobte die Veranstaltungen der Streibemahder und zeigte sich sehr beeindruckt über die Zahl der von den Mitgliedern geleisteten Stunden. „Dies spricht für ein super Zusammengehörigkeitsgefühl, ist gelebte Gemeinschaft in der Gemeinde und stellt eine tolle Arbeit für Eriskirch dar“, so Arman Aigner.

Unter seiner Leitung fanden die Neuwahlen der Vorstandschaft statt.

Für seine zweite Amtszeit als Zunftmeister wurde Christian Eisele bestätigt. Ebenfalls für zwei weitere Jahre wiedergewählt wurden Markus Amann und Swen Peichl als Gruppenführer bzw. stellvertretender Gruppenführer der Streibemahder.

Schriftführerin Meike Gasser und ihre Stellvertreterin Tamara Schawaller traten aus privaten Gründen von ihren Ämtern zurück. Ihre Nachfolgerinnen sind Desirée Böhm und Sophie Schawaller.

Veränderungen auch bei den Zeugwarten: Monika Amann übernahm die Ressortleitung von Martina Stofner, welche nun als stellvertretende Zeugwartin amtiert. Michaela Schawaller verzichtete auf eine weitere Amtszeit als Stellvertreterin.

Peggy Hoffmann stellte sich erneut als Jugendwartin zur Verfügung. Die Nachfolge für ihren bisherigen Stellvertreter Peter Lang trat Yvonne Pötzsch an.

Thomas Hirscher ersetzte den satzungsgemäß ausscheidenden Kassenprüfer Michael Lutter.

Den Schlusspunkt der Versammlung setzte Christian Eisele mit dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“.