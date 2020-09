Bürgermeister: „Eriskirch ist kein Dorf mehr“

Hygienevorschriften, Einlassbeschränkungen, 45 000 statt der üblichen 70 000 Gäste: Mitte September ist in Eriskirch eine schwierige Strandbadsaison zu Ende gegangen. Wie überall wirkt sich die Corona-Krise auch in der Gemeinde am Bodensee auf sämtliche Bereiche des Lebens aus. Bürgermeister Arman Aigner spricht im Interview mit SZ-Redakteurin Tanja Poimer über menschliche und finanzielle Probleme, Stimmungsschwankungen im Gemeinderat und einen Entwicklungsplan, der zeigen soll, wie Eriskirch in Zukunft aussieht.

Im Corona-Jahr 2020 ist alles anders. Wie macht sich die Krise in Eriskirch bemerkbar?

Zu Beginn der Krise war die Situation diffus. Wir wussten nicht, in welche Richtung es geht. Die schlimmen Bilder und Berichte aus der Lombardei und dem Elsass, die unter dem Virus schwer gelitten haben, bereiteten auch uns große Sorgen. Als im Bodenseekreis die ersten Fälle auftauchten, startete ein Kontaktmanagement, das Menschen, die mit Infizierten in Berührung kamen, in Quarantäne brachte. Wie sich herausstellte, war die Vorgehensweise sehr gut. Unser Landkreis hatte jedenfalls mit die niedrigsten Fallzahlen in Baden-Württemberg. Speziell in Eriskirch haben wir sämtliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die gesetzlich vorgeschrieben waren und sinnvoll erschienen, wie zum Beispiel Spielplätze, die Schule oder die Sporthalle schließen. Trotzdem gab es auch bei uns einige wenige Krankheitsfälle. Glücklicherweise ist das Pflegeheim St. Iris von Corona verschont geblieben. Als Bund und Land wieder Lockerungen zuließen, haben wir mitgezogen, sind aber vorsichtig geblieben.

Das Strandbad hat mit einer Verspätung von vier Wochen und einigen Einschränkungen für die Gäste geöffnet. Gab es Überlegungen gar nicht aufzumachen?

Am See war in der Ferienzeit und darüber hinaus sehr viel los. Was damit zusammenhängen dürfte, dass verschiedene Stellen Werbung dafür gemacht haben, den Urlaub im Inland zu verbringen. Da war es für uns ausgeschlossen, das Strandbad nicht zu öffnen. Wir haben einen Plan erarbeitet und zum Beispiel Münzen an die Gäste ausgegeben, um den Überblick zu behalten, wie viele Menschen im Bad sind. 1000 hätten gleichzeitig hinein dürfen. Wir haben bei 800 Schluss gemacht, um einen Puffer unter anderem für den Fall zu haben, dass Gäste über das Restaurant ins Bad kommen. Zum Vergleich: Sonst haben wir zu Spitzenzeiten bis zu 3500 Besucher. Außerdem haben wir Hygiene- und Abstandsregeln erstellt. Einzelne, die sich nicht daran hielten, wurden vom Personal darauf hingewiesen, was sehr gut funktioniert hat.

Klingt nach viel Aufwand und finanziellen Einbußen. Apropos: Sie haben mehrfach betont, dass wegen der Krise Sparen angesagt ist. Wie steht es um den Haushalt der Kommune?

Vor der Corona-Krise war geplant, dass wir den Um- beziehungsweise Neubau der Festhalle inklusive Kindergarten vollständig aus Eigenmitteln finanzieren und dann noch zwei Millionen Euro auf der Seite haben. Das Projekt kostet etwa 10,4 Millionen Euro und ist das größte, das Eriskirch bislang gestemmt hat. Jetzt sieht es so aus, dass wichtige Einnahmequellen wie Einkommensteueranteile und Gebühren deutlich abnehmen. Die finanzielle Situation wird eindeutig schlechter. Wie das Ergebnis genau aussehen wird, können wir noch nicht sagen. Klar ist, wir kriegen es hin, müssen uns am Jahresende aber eine Strategie zurechtlegen, wie wir weitermachen.

Geld ist die eine Sache, Zeit die andere. Liegen die Arbeiten an Festhalle und Kindergarten im Plan?

Die Arbeiten liefen trotz Corona stetig weiter. Die Festhalle wird planmäßig Ende 2020 so gut wie fertig sein. Im Januar und Februar geht es noch vereinzelt an den Feinschliff. Wir haben bereits Anfragen für Veranstaltungen, im Mai findet im Foyer die erste Hochzeitsfeier statt. Im Moment sind wir dabei, einen Caterer auszuwählen. Der Kindergarten wird und muss am 1. März 2021 betriebsbereit sein. An der Einhaltung des Termins hängen Fördergelder.

Weniger reibungslos lief es zeitweise zwischen Ihnen und der CDU-Fraktion, der die Corona-bedingte Sitzungspause zu lang war. Ist der Streit inzwischen beigelegt?

Streit würde ich das nicht nennen. In einer Demokratie ist es ganz normal, unterschiedliche Meinungen zu vertreten. Die CDU beklagte, dass in der Sitzungspause politischer Stillstand herrschte – was definitiv nicht so war. Eine einzige Sitzung ist ausgefallen, und zwar zur Corona-Hochzeit im April. Das war schon deshalb angebracht, weil einige Gemeinderäte zu Risikogruppen gehören. Dazu kommt, dass die Öffentlichkeit ein Recht hat, an den Gemeinderatssitzungen teilzunehmen. Die Verantwortung trage ich und nicht die CDU. Weder Themen noch Termine haben es erforderlich gemacht, eine Sitzung abzuhalten. Zudem ist alles weitergelaufen. Wir haben zweimal nichtöffentlich getagt und beispielsweise den Gemeindeentwicklungsplan vorbereitet, eines der wichtigsten Projekte, wenn es um die Entwicklung der Gemeinde geht.

Wie ist die Stimmung im Gemeinderat ansonsten?

Bis auf diesen einen Ausschlag so wie immer. Ich kann keine schlechte Stimmung im Zusammenhang mit Corona feststellen. Wir arbeiten gut zusammen, der Austausch ist konstruktiv.

Stimmungsaufhellend dürfte der Baufortschritt der neuen Wohnhäuser neben dem Netto-Supermarkt und auf der anderen Seite der Greuther Straße sein. Ist Eriskirchs „Neue Mitte“ bald fertig?

In einem ersten Bauabschnitt sind neben dem Supermarkt vier Wohnhäuser gebaut worden. Nachdem der Bauträger dann aber insolvent war, haben wir jemanden gesucht, der den zweiten Bauabschnitt übernimmt, der zwei Häuser umfasst. Wir haben uns schließlich für die Firma Ostermann entschieden, die das Projekt sehr schnell und problemlos durchzieht. Im vorderen Haus an der Straße sollen noch in diesem Jahr die Mieter beziehungsweise Eigentümer einziehen. Die Herausforderung war sicher, dass die sechs Häuser ursprünglich als ein Komplex geplant waren – mit einer Tiefgarage und einer Heizungsanlage. Die Umsetzung ist topp, da haben wir direkt am Ortseingang etwas Schönes. Aber auch die drei neuen Baukörper der Plümer Wohnbaugesellschaft in Zusammenarbeit mit der Stiftung Liebenau auf der anderen Straßenseite mit Platz für teilweise integratives Wohnen und ein Café passen dazu. Die Gebäude sind groß, der Baustil ist urban, so wie im Gemeindeentwicklungskonzept von 1997 für die „Neue Mitte“ vorgesehen. Auf der Seite der Ostermann-Häuser sind noch ein Fußweg und eine Baumallee geplant, damit klar wird, der Bereich gehört zum Ortsinneren. Und im Bereich des Netto-Marktes werden wir einen Zebrastreifen einrichten.

Hat Eriskirch an anderer Stelle noch Platz, um heiß begehrten Wohnraum zu schaffen?

Das Problem ist, dass wir wie viele andere Seeanrainer auch laut Landesentwicklungsplan nicht als Zuzugsgemeinde eingestuft werden, sondern auf Eigenentwicklung beschränkt sind. Zusätzliche Flächen gibt es deshalb kaum. Wir haben vier Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren aufgestellt und sind jetzt in Verhandlungen mit Grundstückseigentümern. Ohne konkret werden zu dürfen: In einem Bereich scheint eine Umsetzung möglich. Die Entwicklung der anderen Flächen ist eher unwahrscheinlich. Zumal wir in den nächsten Monaten zur Ergebnisse kommen müssen, sonst schaffen wir die Bauleitplanung nicht wie für das beschleunigte Verfahren vorgeschrieben bis Ende 2021. Das heißt auch, Wohnraum kann nur durch Nachverdichtung entstehen.

Was tut sich in Sachen Ansiedlung von Gewerbe?

Wenn es um die Ansiedlung von Gewerbe geht, kritisiert uns die Gemeindeprüfungsanstalt regelmäßig. Wir haben im Verhältnis zur Größe unserer Gemeinde zu wenig Gewerbesteuereinnahmen. Wir können allerdings nicht in kürzester Zeit irgendetwas aus dem Boden stampfen. Dass sich im Gewerbegebiet außerdem kein großer Arbeitgeber niedergelassen hat, sondern ein Garagenpark, hilft uns da nicht weiter. Da haben wir auch keinen großen Einfluss. Wir werden zwar immer wieder von Gewerbetreibenden angefragt, die etwas suchen, aber wir haben keine freien Flächen. Unsere Hoffnung ist, dass wir im interkommunalen Gewerbegebiet, das im Kapellenesch/Haslach in Kressbronn entstehen soll, Platz schaffen können. Das Projekt steht jedoch ganz am Anfang, und wir werden dadurch in Sachen Gewerbe auch nicht gleich auf mit anderen Kommunen in der Nachbarschaft sein. Ich würde mir wünschen, dass wir mit dem Breitbandausbau vorankommen, um für Gewerbetreibende oder den ein oder anderen Gründer die Möglichkeit zu bieten, von zu Hause aus etwas auf die Beine zu stellen. Nicht zuletzt die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, die Voraussetzungen dafür zu schaffen.

Der Gemeinderat hat kurz vor der Sommerpause beschlossen, dass ein Gemeindeentwicklungsplan erarbeitet werden soll. Was steckt dahinter?

Eine wesentliche Frage, um die es im Gemeindeentwicklungsplan gehen wird, ist die nach der Identität der Gemeinde. Denn nicht nur, wenn wir uns die „Neue Mitte“ mit ihrem städtischen Charakter anschauen, wird deutlich: Eriskirch ist kein Dorf mehr. Wir befinden uns gerade in der Phase der Selbsterkenntnis und die muss formuliert werden. Dazu arbeiten wir mit dem Fachbüro Reschl aus Stuttgart zusammen. Ich hoffe, dass wir auf diese Reise so viele Bürger wie möglich mitnehmen können. Dann werden auch Entscheidungen klarer, und wir tun uns im Gemeinderat leichter, wenn wir diesen roten Faden haben. Dazu werden wir zu öffentlichen Veranstaltungen einladen und Umfragen erstellen, damit wir ein möglichst breitgefächertes Wissen erhalten, was die Eriskircher wollen. Natürlich können wir es nicht jedem recht machen, und Einzelpersonen werden unter Umständen den Kopf schütteln. Doch das Ergebnis soll von einer großen Mehrheit mitgetragen werden. Dabei geht es unter anderem darum, welche Richtung die bauliche Entwicklung nimmt oder wie die Infrastruktur im Moment aussieht und was wir in Zukunft brauchen. Ein zentraler Punkt ist es, herauszufinden, was wir sind und wohin wir wollen. Das hat mit Statistik, aber auch mit Gefühl zu tun, also welches Gefühl habe ich, wenn es in die eine oder andere Richtung geht. Doch eins ist klar: Es ist ein Entwicklungs- und kein Stillstandsplan.

Und was hat es mit der Gestaltungssatzung für die „Alte Mitte“ beim Rathaus auf sich?

Sowohl die Fraktion der Freien Wählervereinigung als auch die der CDU wollten diese Satzung, weil sie eine dringende Not sehen, den Bereich um das Rathaus herum zu beplanen. Ich bin kein Fan davon, weil wir uns ja gerade daran gemacht haben, einen Gemeindeentwicklungsplan zu erstellen und der genau solche Flächen mit Entwicklungspotenzial einschließen soll. Nehmen wir die alte Spannagel-Halle am Bahnhof, das ist ebenfalls so ein Bereich, über dessen zukünftige Entwicklung wir uns Gedanken machen müssen. Dazu kommt, dass die Gemeinde nicht im Eigentum der entsprechenden Flächen ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die „Alte Mitte“, die der Gemeinderat als sehr sensibel einstuft, im Entwicklungskonzept vorrangig thematisiert werden soll, und zwar mit Eigentümern und Bürgern. Die Eigentümer haben ohnehin in persönlichen Gesprächen mit mir versichert, dass sie keine Pläne verwirklichen wollen, die nicht mit der Gemeinde abgestimmt sind.

Was Feste oder Veranstaltungen angeht, sieht es seit Beginn der Corona-Pandemie traurig aus. Wie gehen die Eriskircher mit den Einschränkungen um?

Unsere Bürger sind wirklich tapfer. Ich höre sehr wenige Klagen, obwohl es tatsächlich beklagenswert ist, was gerade stattfindet beziehungsweise nicht stattfindet. Immerhin kann wieder ein bisschen Sport getrieben werden, die Chöre und die Musikkapelle dürfen unter bestimmten Voraussetzungen proben. Doch es gibt keine Aufführungen und keine Veranstaltungen wie das Brückenfest, das wir seit ein paar Jahren feiern. Und wenn wir zu den Nachbarn schauen: Das Langenargener Uferfest und das Seehasenfest in Friedrichshafen sind ebenfalls ausgefallen, und das sind Veranstaltungen, die wir ebenfalls besuchen. Vereinzelt bekomme ich Nachrichten, in denen ich für die Einschränkungen angefeindet werde, aber das halte ich aus. Bei manchem ist das Nervenkostüm verständlicherweise dünn. Ich möchte jedoch darum bitten, sich grundsätzlich bei der Wortwahl und im Auftreten zu überlegen, wie das auf der anderen Seite ankommt.

Wird es in Eriskirch einen Weihnachtsmarkt geben?

Die Veranstalter der Hobby-Ausstellung, die immer kurz davor stattfindet, haben bereits beschlossen, die Veranstaltung abzusagen. Wegen des Weihnachtsmarktes ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wenn wir allerdings mitbekommen, dass die Häfler Narrenzunft Seegockel bereits die Fasnet 2021 gestrichen hat, ist es eher unwahrscheinlich. Ich bin untröstlich, doch sind Feste, bei denen sich viele Menschen sehr nahe kommen, im Moment nicht angebracht. Thema ist nicht die Einschränkung der Persönlichkeitsrechte, wie von einigen angemahnt, sondern die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich gegenseitig zu schützen.

Die Sommerpause ist vorüber, die Schule hat begonnen. Fürchten Sie eine zweite Corona-Welle?

Es wäre sträflich, wenn wir nicht mit einer zweiten Welle rechnen würden und nicht vorbereitet wären. Viele Leute sind aus dem Ausland zurückgekommen und sind zum Teil unsicher, ob sie einen Test machen oder in Quarantäne müssen. Ich appelliere an alle, die sich unsicher sind, in Quarantäne zu gehen. Davon können wir aber nicht ausgehen, und es wird zu Infektionen kommen. Wir hoffen, dass es glimpflich abläuft.

Zum Abschluss dürfen Sie einmal in die Glaskugel schauen. Was wollen Sie von der Zukunft wissen?

Ich würde gerne wissen, wie das mit Corona weitergeht und welche gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen die Krise haben wird. Nicht nur auf Eriskirch und unseren Landkreis bezogen, denn es bringt nichts, wenn es nur uns gut geht. Diese Informationen wären hilfreich, um uns besser vorbereiten zu können.