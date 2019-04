Blicke hinter eine Fassade

Vor vollem Haus hat Josef Widmann, der neue Präsident der Kulturfreunde Eriskirch, am Freitagabend die am Ort lebende Schriftstellerin Anja Jonuleit in der Alten Schule begrüßt. Die meisten Besucher haben schon wenigstens eines ihrer Bücher gelesen und freuen sich darauf, sie persönlich zu erleben. Beim Unkrautjäten sei sie zur Lesung aus ihrem jüngsten Roman „Das Nachtfräuleinspiel“ eingeladen worden.

Die Autorin erzählt anfangs kurz, wie sie vor Jahren bei einer Übersetzungsarbeit auf die Idee gekommen sei, selbst etwas zu schreiben. Sie sei nicht die Schriftstellerin, die schon Romane in der Schublade hatte, ehe sie an die Öffentlichkeit ging.

Oben auf dem Podium sitzt sie im Sessel vor der Leselampe und hält nicht das neueste Buch, sondern Ausdrucke in der Hand. Sie ist eine Autorin mit Routine im Lesen, und zwar im besten Sinn. Angenehm ist ihre Stimme, der man noch lange zuhören könnte, doch nach knapp einer Stunde hört sie auf – professionell, wie sie das Ende inszeniert hat. Wer genau hingehört hat – und wer hätte das nicht getan, wo es doch immer spannender wurde–, dem läuft es kalt über den Rücken. Die Protagonistin, Buchautorin und Psyhotherapeutin, ist allein im Haus, auf dem Nachttisch ihres Mannes liegt eine Zeitschrift, der Beitrag über sie ist bearbeitet worden, doch ihr Mann ist nicht im Haus. Ein Unbekannter muss sich Eingang verschafft haben, einige anonyme Briefe waren vorher eingegangen... Da bricht die Lesung ab.

Anja Jonuleit hat mit regional verankerten Kriminalromanen begonnen und beherrscht die Technik. Wie sie auch für ihre sorgfältigen Recherchen in den Milieus bekannt ist. Ein Jahr dauern diese, erzählt sie nach der Lesung, dann komme die wieder etwa ein Jahr dauernde Schreibphase. Als ihre Kinder noch klein waren, habe sie, die als freiberufliche Übersetzerin das Arbeiten zu Hause gewohnt war, die Zeit genutzt, wenn die Kleinen im Kindergarten oder in der Schule waren.

In ihrem jüngsten Roman treffen zwei Frauen zusammen: Liane van der Berg und Annamaria. Liane ist eine gefeierte Buchautorin, eine Vorzeigefrau, glücklich verheiratet, fünf Kinder, eigene psychologische Praxis. Sie wird bald 69, leidet an Schlafstörungen. Man ahnt, dass hinter der schönen Fassade einiges nicht stimmt. In einem Telefonat wird gesagt, dass sie eine „Familienzerstörerin“ sei. Wenn der Text dramatisch wird, spürt man das an der Sprache, die Adjektive nehmen ab, die Spannung wächst. Die Lesung wechselt zu Annamaria, einer jungen Frau, die vom Lehrer vergewaltigt wurde und mit ihrem Kind als Pflegekind in Lianes Familie aufgenommen wurde. Sie blickt hinter die Fassade der Frau, die in Wirklichkeit ihre ganze Familie einzig ihrem Tun, ihrem Willen unterstellt. Genau das Gegenteil von der verständnisvollen Person, als die sie sich in der Öffentlichkeit präsentiert.

Eine gewisse Rolle in Lianes Erziehungsmethoden spielt die sogenannte „Festhaltetheorie“, eine Methode, die einige Jahre als letzter Schrei galt, um ungehorsame Kinder zur Räson zu bringen. Um Erziehungsmethoden geht es der Autorin. Sie ist selbst vierfache Mutter. Man merkt ihre Erfahrung, wenn sie beispielsweise beschreibt, wie der erste Versuch, Ökoplätzchen zu backen, gründlich misslingt. Ein Glucksen läuft durch die Reihen, man erkennt sich in einigen Details. „Die Küche schaut aus, als wäre eine Teigbombe explodiert“, lässt sie Liane trocken kommentieren.

Als Nächstes sei ein Roman in Planung, der im hohen Norden spiele und sich um eine geheimnisvolle Frau drehe, plaudert sie aus dem Nähkästchen.