Blechschaden bei Zusammenstoß im Kreisverkehr

Rund 9000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Eriskirch-Schlatt. Der 38-jährige Lenker eines Klein-Lastwagens fuhr von der Bundesstraße kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 18-jährigen Hyundai-Fahrerin. Das Auto wurde dabei erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Während der Sachschaden am Pkw mit 7500 Euro beziffert wird, entstand am Mercedes des Unfallverursachers ein geringerer Schaden. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.