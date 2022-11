Besonderheit im ländlichen Raum: Vesperkirche am See ist nach drei Jahren Pause zurück

Nach fast dreijähriger pandemiebedingter Pause hat am Montag die vierte Ökumenische Vesperkirche am See begonnen, nach Stationen in den beteiligten Gemeinden Kressbronn und Langenargen jetzt erstmals in der neuen Irishalle in Eriskirch-Mariabrunn.

Die ehrenamtlichen Helfer warteten ab 11 Uhr auf Gäste. Diakon Dieter Walser vom Ausschuss für die Vesperkirche rechnet insgesamt mit mehr Gästen, da die Armut zugenommen habe, andererseits lasse die noch andauernde Pandemie eine Reihe potentieller Gäste verlorengehen.

Dreihundert Essen hat Koch Jens Knobloch für den Montag vorbereitet, wie er erzählt. Er hat wieder seinen Urlaub geopfert, bereitet die Essen in seiner Küche des Seniorenheims in Lindau-Reutin vor und bringt sie in die neue Küche der Irishalle mit, wo mit der langen Theke auch ideale Bedingungen für die Essensausgabe gegeben sind.

Immer mehr Armut auch auf dem Land

Zwei Gerichte stehen an diesem ersten Tag zur Wahl: Putengeschnetzeltes mit Serviettenknödel und Salat oder Krautnudeln mit Salat, dazu Joghurt als Dessert, alles für einen symbolischen Betrag von 1,50 Euro. Enthalten sind auch ein Getränk, Kaffee und Kuchen. Wer will, darf einen zusätzlichen Betrag in die Spendenbox geben.

Vesperkirche 2022 in der Irishalle: Bürgermeister Daniel Enzensperger (rechts) schöpft das Putengeschnetzelte, Koch Jens Knobloch legt die Serviettenknödel dazu. (Foto: Helmut Voith)

An diesem ersten Tag läuft es noch etwas zögerlich an. Als die Essensausgabe beginnt, sind erst wenige Tische besetzt, später werden es deutlich mehr, man schätzt etwa hundert Essen. Wie Diakon Walser berichtet, fehlen im ländlichen Bereich zwar Obdachlose, doch echte Armut gebe es auch hier und durch Ereignisse wie den Ukrainekrieg und die Energiekrise habe sich das noch verstärkt. Eine Besucherin aus Tettnang will ihren Namen nicht lesen, damit man nicht denke, sie sei arm – sie sei es zwar, aber das brauche keiner zu wissen.

Bunter Querschnitt durch die Gesellschaft

Das ist die eine Seite. Die andere: Viele Gäste genießen es einfach, ein paar Tage nicht kochen zu müssen, weit wichtiger aber ist das Zusammensitzen, die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Und das ergibt sich ganz von allein. Manche verbringen hier ihre kurze Mittagspause, andere nehmen sich gemütlich Zeit, nehmen sich vor, auch an den nächsten Tagen zu kommen.

Es sind Anzugträger und andere Arbeitnehmer dabei, ein normaler Querschnitt durch die Bevölkerung, überwiegend aber Rentner, Ältere, die sich freuen, dass auch jugendliche Helfer an die Tische kommen, wo auch Pfarrer Lorenz Rösch von den Seegemeinden und Kirchengemeinderat Bernhard Vesenmayer sitzen.

Ich komme das erste Mal, aber ich werde jetzt immer kommen. Eine Besucherin

Arzt Dr. Michael Wiedersheim genießt das Essen und steht dann für kostenlose Beratung zur Verfügung, ebenso ist an diesem Montag und am Donnerstag Friseurin Maria Tortorelli kostenlos tätig, der Ortsverband Eriskirch des VdK lädt zur Beratung. Am Kindertisch wartet eine Ehrenamtliche auf kleine Kundschaft zum Malen und Spielen, vom Büchertisch darf Lesestoff vom Basteln bis zum Krimi mit nach Hause genommen werden.

Ohne Ehrenamtler wäre das nicht möglich

Betreut werden die Gäste in bewährter Weise von einem großen Team, das Essen ausgibt, Teller abräumt, Getränke bringt, Kaffee und Kuchen anbietet. Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger, der heute mithilft – seine Kollegen Arman Aigner aus Eriskirch und Ole Münder aus Langenargen sind an anderen Tagen dran – lobt alle die Helfer, die sich ehrenamtlich einbringen und damit anderen etwas Gutes tun: „Eine tolle Initiative, schön, dass es das gibt.“ Kein Wunder, dass eine Besucherin sagt: „Das ist ein Höhepunkt im Jahr, eine Freude für Alleinstehende. Ich komme das erste Mal, aber ich werde jetzt immer kommen.“

Die Irishalle liegt zwar nicht zentral im Ort, aber wie immer gibt es einen Shuttledienst, andere kommen auch im eigenen Auto. Begleitet wird die Vesperkirche am See – soweit bekannt immer noch die einzige im ländlichen Raum – von einem spannenden Rahmenprogramm. Der Flyer mit Infos ist unter www.vesperkirche-am-see.de zu finden.