Beim Einkaufen in der Friedrichshafener Straße bestohlen

Einen Geldbeutel mit nahezu 100 Euro Bargeld und diversen Geldkarten hat ein bislang unbekannter Täter am Montag in einem Einkaufsmarkt in der Friedrichshafener Straße einer 71-jährigen Kundin gestohlen. In einem unbeobachteten Augenblick griff der Unbekannte in den Einkaufskorb der Dame und nahm den schwarzen Ledergeldbeutel heraus, so die Polizei.

Personen, die Verdächtiges in oder um das Geschäft beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen unter Telefon 07541 / 70 10.