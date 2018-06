Basketballer aus Eriskirch setzen sich mit 89:78 durch

Die Basketballer aus Eriskirch haben sich gegen Derendingen II mit 89:78 durchgesetzt. Aufgrund des guten dritten Viertels gewannen die Eagles die Partie der Landesliga.

Von der Tabelle her eigentlich eine klare Sache. Der Zweite gegen den Sechsten der Tabelle, so starteten die Eagles auch ins Spiel. Schnell führten die Hausherren 8:0 und alles schaute nach einem leichten Erfolg für die Eagles aus. Doch auf einmal ließ sich das Team auf das langsame und behäbige Spiel der Gegner ein, so dass die Derendinger immer weiter herankamen und sogar mit einer 21:17-Führung in die Viertelpause gingen. Das Trainergespann Franco Spitale und Holger Zick versuchten ihre Jungs zu motivieren, um wieder volle Fahrt aufzunehmen. Im zweiten Abschnitt schafften es die Eriskircher Basketballer nicht erneut in den gewohnten Spielfluss zu kommen und somit stärkte man nur den Gegner. So hatten die Gäste leichtes Spiel und führten zwischenzeitlich sogar mit zehn Punkten.

Nach einer Auszeit und ein paar deutlicheren Worten der Trainer, besserte es sich etwas und die Regionalwerk Eagles verkürzten zur Halbzeit auf 41:47.

In der Kabine wurde dann Klartext gesprochen, um den Fokus wieder auf das Basketballspielen zu legen. Die Hausherren wollten nun den zahlreichen Zuschauer zeigen, dass man zurecht Tabellenzweiter ist. Mit 29:11 konnten die Eagles das dritte Viertel für sich entscheiden. In diesem Viertel konnte sich vor allem Damir Smailagic auszeichnen, der nach seiner Verletzung nun wieder langsam zu alter Form findet. Trainer Spitale nach dem Spiel:“Hätten wir alle so gespielt wie Damir wären wir nie im Rückstand gekommen.“ Im letzten Abschnitt war es dann eine deutliche und sichere Angelegenheit und die Regionalwerk Eagles konnten das Spiel mit 89:78 für sich entscheiden.

Co-Trainer Holger Zick meinte: „Wenn wir unseren zweiten Platz in der Landesliga verteidigen wollen, müssen wir den Kopf freibekommen und uns nur auf das Basketballspielen fokussieren.“ Als nächstes geht es zum Tabellenletzten VfL Nagold, bevor das heiß ersehnte Derby gegen Ravensburg ansteht.

Eriskirch: Eric Dadgar , Dominik Fischer (14 Punkte) , Damir Kovacevic (15) , Sasa Nikolic (27) , Damir Smailagic (9) , Denis Smailagic (11) , Nino Spitale (1) , Marko Sremcevic (3) , Andre Testa (7) und Daniel Wertmann (2).