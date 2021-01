Bargeld-Diebstahl in einem Einkaufscenter in der Friedrichshafener Straße

In mindestens zwei Fällen hat ein unbekannter Täter am Montag im Zeitraum zwischen 12 und 15 Uhr in einem Einkaufscenter in der Friedrichshafener Straße Geld gestohlen, heißt es im Bericht der Polizei. Beide Male hatten die Geschädigten ihre Geldbörsen kurzzeitig unbeaufsichtigt in dem im Einkaufswagen deponierten Einkaufskorb beziehungsweise in der im Einkaufswagen befindlichen Handtasche zurückgelassen. An der Kasse bemerkten die Frauen jeweils das Fehlen der Geldbeutel. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls.