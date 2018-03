Bürgermeister sind so gut wie abgesetzt

Umzüge, Bälle, Hexentaufen: Es ist fast unmöglich, in diesen Tagen an der Fasnet vorbeizukommen. Wem eine fünfte Jahreszeit zu viel ist, dem kann das tolle Treiben durchaus auf den Wecker gehen. Alle Narren sind dagegen glückselig – zumal die Höhepunkte noch anstehen. Einer davon: die Rathausstürme am Gumpigen Donnerstag. Dabei kommt Eriskirchs Arman Aigner erstmals in den Genuss, abgesetzt zu werden. Start ist um 16.30 Uhr.

Während es seine Amtskollegen Achim Krafft aus Langenargen und Daniel Enzensperger aus Kressbronn fast gewohnt sind, am Gumpigen die Schlüssel abzugeben und den Dammglonkern beziehungsweise Griesebiggern und Heidachgeistern bis Aschermittwoch die Macht zu überlassen, erwartet Arman Aigner seine närrische Feuertaufe. Der 46-Jährige trat sein Amt im vergangenen Juli an – und kam bislang um Stürme im und aufs Rathaus herum. Weshalb mit Spannung erwartet wird, wie er sich im Duell mit Streibemahder-Chef Uwe Dietrich schlägt.

Auch weil Aigner-Vorgänger Markus Spieth 24 Jahre lang in der Fasnet eine gute Figur gemacht hat – ob als Bankräuber oder Schneewittchen. „Für mi war des a schöne Zeit, keine Sekund’ hab i bereut“, erklärte der scheidende Schultes bei seinem letzten Einsatz am Gumpigen vor einem Jahr. Die Stürme aufs Rathaus seien stets Kampf, aber nie Krampf gewesen. Sein Versprechen von damals lässt vermuten, dass Markus Spieth am Donnerstag ab 16.30 Uhr unter den Zuschauern zu finden ist: „I bin zwar weg, bleib aber hier. Eriskirch ist einfach mei Heimatrevier.“

Bereits um 9 Uhr erhalten Eriskircher Kindergärten Besuch von den Narren, um 10 Uhr steht die Schülerbefreiung in der Irisschule auf dem Programm. Nach dem Rathaussturm führt ein Dämmersprung über die Holzbrücke, die Brückenstraße und den Finkenweg zur „Neuen Mitte“, wo der Narrenbaum aufgestellt wird. Start ist um 17.17 Uhr. Anschließend steigt in der Festhalle eine Party mit DJ und Livemusik von „Rent a Bänd“.

Zeitplan in Langenargen und Kressbronn

In Langenargen sieht der Zeitplan der Narrenzunft d’Dammglonker folgendermaßen aus: 9.45 Uhr Schülerbefreiung an der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule; 16.30 Uhr buntes Narrentreiben am Rathaus; 19 Uhr Rathaussturm; 20 Uhr Dorffasnetsball im Münzhof. Und die Kressbronner Griesebigger und Heidachgeister starten um 9 Uhr mit der Kindergarten- und Schülerbefreiung, es folgen um 14 Uhr der Kinderball in der Festhalle und um 16.45 Uhr der Rathaussturm mit Narrengericht.