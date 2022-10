Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 12. September war die Autorin Karin Engel zu Gast bei den Kulturfreunden Eriskirch in der Alten Schule Eriskirch. Sie hielt dort jeweils eine Autorenlesung für den guten Zweck. Spenden kommen Baan Doi, dem Kinderhaus am schönen Berg in Thailand zu Gute. Ziel des Veranstalters, dem Förderverein Baan Doi Deutschland ist es, insgesamt 1500 Euro zu sammeln. Damit können neue Computer für die Jugendlichen in Baan Doi beschafft werden. Die Computer werden im Rahmen der Ausbildung zum Lernen benötigt.

Die Autorin Karin Engel kommt aus Wiesbaden und hat in - auf den Monat genau - vierzig Jahren die Welt bereist und soziale Projekte unterstützt. Eines ihrer jüngsten Herzensprojekte ist Baan Doi. So kam es dazu, dass sie für den guten Zweck an den Bodensee reiste und die Zuhörenden auf eine bebilderte Lesung mitnahm. Die Anwesenden erhielten Einblicke in die unterschiedlichsten sozialen Projekte überall auf der Welt. Nach einem Textausschnitt ihres Buches „Ich bin einfach losgegangen… in das Reich der Mitte“ durften verschiedene Bilder bestaunt werden. Aus dem mystischen Afrika, dem seelenreichen Indien sowie auf den Spuren weiblicher Arbeit. Die Erzählungen verschafften einen guten Einblick und vor allem Ideen, wie man Kinder-, Frauen- und Gesundheitsprojekte findet und fördert, wie man Menschen interkulturell verbindet, mit dem Ziel andere Kulturen kennen zu lernen, Gemeinsamkeiten und Trennendes schätzen zu lernen sowie interkulturelle Kommunikation, Ausbildung und familiäre sowie schulische Unterstützung zu fördern.

Ein Besucher fasste das Gehörte und Gesehene eindrucksvoll zusammen. Sein Fazit lautete: „ich bin beeindruckt von der Vielzahl an Herzensprojekten auf der Welt, um Menschen zu helfen. Diese sind stets kreativ und auf die Lebensumstände angepasst.“

Der Förderverein Baan Doi Deutschland möchte sich auf diesem Weg herzlich bei den Kooperationspartnern und Gastgebern, den Kulturfreunden Eriskirch bedanken. Ein weiterer Dank gilt den interessierten Zuhörern und Unterstützern.

Wer noch spenden möchte: Die Bankdaten lauten Baan Doi Deutschland, IBAN DE84 7336 9821 0100 4187 30, Bodenseebank Lindau, SWIFT/BIC GENODEF1LBB. Die Spenden werden vom Förderverein ohne Abzüge an das Projekt Baan Doi Thailand weitergeleitet und sind steuerlich absetzbar.