Auto geht in Flammen auf

Am Dienstag gegen 11.15 Uhr ist in der Eriskircher Brückenstraße ein Fahrzeug in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, war eine 82-jährige Skoda-Lenkerin mit ihrem Wagen, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts, auf der Strecke liegen geblieben. Während sich die Dame um weitere Maßnahmen für das Abschleppen des Fahrzeugs kümmerte, fing der Skoda plötzlich Feuer. Der Motorraum brannte völlig aus, die verständigte Freiwillige Feuerwehr Eriskirch löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden könne bislang noch nicht beziffert werden, schreibt die Polizei.