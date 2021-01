Auto auf der Mariabrunnstraße übersehen

Rund 6500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der Mariabrunnstraße ereignet hat. Eine 58-jährige BMW-Fahrerin fuhr mit ihrem X3 vom Betriebsgelände eines Obstgroßmarkts in Richtung Wolfzennen auf die Straße ein und übersah dabei den aus Richtung Mariabrunn kommenden Volvo eines vorfahrtsberechtigten 19-Jährigen. Bei der Kollision entstand am Wagen der Unfallverursacherin rund 2500 Euro Schaden, am Volvo etwa 4000 Euro. Personen wurden nicht verletzt, so die Polizei.