Ausstellung zu „Tarnen & Täuschen“ im Naturschutzzentrum Eriskirch

Mit einer öffentlichen Vernissage am Donnerstag, 26. Januar, 19 Uhr, präsentiert das Naturschutzzentrums Eriskirch seine neue Wechselausstellung „Tarnen & Täuschen“ mit Fotos von Armin Hofmann und Familie aus Kempten (Naturfoto Hofmann). 30 großformatige Bilder zeigen heimische Tiere, die man eigentlich nicht sieht oder die man erst beim genauen Hinschauen entdeckt, da sie sich perfekt tarnen. Der Rauhfußkauz mit seinem kryptischen Gefieder verschwimmt geradezu vor der Borke des Nadelbaums, die Krabbenspinne passt ihre Farbe an die Blüte an, auf der sie nach Beute lauert, und das Hermelin trägt im Winter sogar einen weißen Pelz, um im Schnee nicht entdeckt zu werden. Die Ausstellung kann bis 4. Juni im Naturschutzzentrum während der allgemeinen Öffnungszeiten bei freiem Eintritt besucht werden. Aktuell sind diese Dienstag bis Donnerstag, 14 bis 16 Uhr, Freitag, 9 bis 12 Uhr und Sonn- sowie Feiertag, 14 bis 17 Uhr. Ab 1. April gelten die erweiterten Sommeröffnungszeiten.